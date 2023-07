Der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mar­tin Mit­tag freut sich über die Mit­tei­lung des Baye­ri­schen Finanz­mi­ni­ste­ri­ums zu einer wei­te­ren umfang­rei­chen För­de­rung des Glas­fa­ser­aus­baus in der Regi­on Coburg für die Gemein­de Weitramsdorf.

Mar­tin Mit­tag: „Wie mir auf mei­ne Nach­fra­ge mit­ge­teilt wur­de, hat die Regie­rung von Ober­fran­ken der Gemein­de Weit­rams­dorf eine Zuwen­dung im Rah­men der Baye­ri­schen Giga­bi­t­richt­li­nie (Bay­Gi­bi­tR) in Höhe von 3.904.399 Euro zugesagt.“

Damit, so Mit­tag, unter­stützt der Frei­staat Bay­ern den wei­ter­hin not­wen­di­gen Glas­fa­ser­aus­bau in unse­rer Regi­on auch in die­sen finan­zi­ell schwie­ri­gen Zei­ten sub­stan­zi­ell. Der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te ergänzt: „Nur so kom­men wir unse­rem gemein­sa­men Ziel – flä­chen­decken­de Giga­bit-Inter­net­ver­sor­gung über Glas­fa­ser­lei­tun­gen für alle Unter­neh­men wie Pri­vat­haus­hal­te in der gesam­ten Regi­on Coburg – deut­lich näher.“