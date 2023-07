Zu einer geführ­ten Wan­de­rung mit Wer­ner Schil­ling ent­lang des Natur­lehr­pfa­des Neu­en­see mit sei­nen 13 Schau­ta­feln über Flo­ra, Fau­na sowie Kul­tur lädt die Umwelt­sta­ti­on Weis­main am Sonn­tag, 23. Juli 2023 ein. Treff­punkt ist um 13.30 Uhr am Kul­tur­haus in Neu­en­see, Schwür­bit­zer Str. 7.

Nach der Besich­ti­gung der „Titus­höh­le“ kann jeder sei­ne Kenn­nis­se beim Vogel­stim­men Quiz testen. Bei der Rast am Feld­stein-Haus ist das wil­de Rau­schen des Biberbach’s zu bewun­dern. Anschlie­ßend wird das abwechs­lungs­rei­che Röder­tal durch­quert. Direkt an der ehem. „Berg­quel­le“ kön­nen die Teil­neh­mer das fri­sche Quell-Was­ser genie­ßen und am Neu­en­seer Wei­her ver­ab­schie­den sich die Bless­hüh­ner, Hau­ben­tau­cher und vie­len Enten mit einem wil­den Geschnatter.

Die Gebührt beträgt zwei Euro. Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on unter umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de oder 09571/18–9034 entgegen.