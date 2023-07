Hoch hin­aus geht es bei den „Kulm­ba­cher Turm­ge­schich­ten“ – einer Erleb­nis­füh­rung der Stadt Kulm­bach der beson­de­ren Art. Für den näch­sten Ter­min am Sonn­tag, 16. Juli 2023, um 15 Uhr sind noch Plät­ze frei.

Bei den „Kulm­ba­cher Turm­ge­schich­ten“ kön­nen die Besu­che­rin­nen und Besu­cher die Bier­stadt aus einer ganz neu­en Per­spek­ti­ve erle­ben. Die Stadt Kulm­bach öff­net z. B. die ver­schlos­se­ne Tür des Roten Turms, der bereits im 13. Jahr­hun­dert als Wehr­turm erbaut wur­de. Hoch dro­ben genie­ßen die Gäste einen zau­ber­haf­ten Blick über die male­ri­sche Altstadt.

Doch bei den Turm­ge­schich­ten geht es nicht nur um den Roten Turm, auch der Wei­ße Turm, der Hei­lingschwert­turm, die Kirch­tür­me, der Rat­haus­turm und die Tür­me der Plas­sen­burg wer­den eine gro­ße Rol­le spie­len. Auch über sie gibt es vie­le span­nen­de Geschich­ten zu erzählen.

Treff­punkt für die Erleb­nis­füh­rung „Kulm­ba­cher Turm­ge­schich­ten“ ist an der Dr.-Stammberger-Halle (Stadt­hal­le), der Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den. Erwach­se­ne zah­len 5 Euro, Kin­der bis 18 Jah­re zwei Euro – der Preis ist direkt beim Gäste­füh­rer vor Ort zu ent­rich­ten. Da die Teil­neh­mer­plät­ze begrenzt ist, wird um eine Anmel­dung in der Tou­rist Infor­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach in der Buch­bin­der­gas­se 5 unter der Tele­fon­num­mer 09221/9588–0 oder per Mail unter touristinfo@​stadt-​kulmbach.​de gebeten.