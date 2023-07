Der Richard-Wag­ner-Ver­band Bay­reuth lädt sei­ne Mit­glie­der, Besu­cher der Stadt und Gäste, die an aktu­el­len Kul­tur­the­men inter­es­siert sind, zum letz­ten Mal vor Som­mer­pau­se zum Kul­tur­stamm­tisch ein. Er fin­det statt am Diens­tag, 18. Juli 2023, ab 19 Uhr in der Braue­rei­schän­ke am Markt (Maxi­mi­li­an­stra­ße 56). Natür­lich kann und wird dort ein Aus­tausch über die bevor­ste­hen­de Fest­spiel­zeit erfol­gen, aber es wird auch die Gele­gen­heit geben, über vie­le wei­te­re Kul­tur­the­men zu dis­ku­tie­ren. Der Ein­tritt ist wie immer frei, Gäste sind willkommen.