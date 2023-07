Würzburg/​Lissabon. Tau­sen­de jun­ge Men­schen strö­men in die­sem Som­mer zum Welt­ju­gend­tag nach Lis­sa­bon in Por­tu­gal, zu dem Papst Fran­zis­kus ein­ge­la­den hat. 84 jun­ge Erwach­se­ne aus den Diö­ze­sen Bam­berg und Würz­burg fah­ren gemein­sam zu dem Gro­ße­vent, das vom 1. bis zum 6. August 2023 statt­fin­det. „Wir freu­en uns schon sehr auf eine Woche vol­ler Glau­bens­er­leb­nis­se und Begeg­nun­gen mit jun­gen Leu­ten aus der gan­zen Welt“, bekräf­tigt Gerd Richard Neu­mei­er, Lei­ter des Jugend­am­tes der Erz­diö­ze­se Bamberg.

Die Rei­se beginnt für die frän­ki­schen Katho­li­kin­nen und Katho­li­ken bereits am 24. Juli 2023 mit einem Ent­sen­de­got­tes­dienst in Würz­burg. Von dort fah­ren sie zunächst in die por­tu­gie­si­sche Diö­ze­se Avei­ro, um bei den „Tagen der Begeg­nung“ vom 26. bis zum 31. Juli 2023 in Gast­fa­mi­li­en das Leben in Por­tu­gal ken­nen­zu­ler­nen. Anschlie­ßend heißt es „Vamos a Lis­boa!“ Dann fah­ren die jun­gen Erwach­se­nen zwi­schen 16 und 27 Jah­ren wei­ter nach Lis­sa­bon. Geplant und durch­ge­führt wird die Rei­se vom Jugend­amt der Erz­diö­ze­se Bam­berg, von der Kirch­li­chen Jugend­ar­beit im Bis­tum Würz­burg und vom BDKJ-Diö­ze­san­ver­band Bamberg.