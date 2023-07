Tau­chen Sie ein in die Welt der Sagen und Legen­den der Frän­ki­schen Schweiz

Der Frän­ki­sche-Schweiz-Ver­ein e.V. freut sich, den dies­jäh­ri­gen Jugend­er­leb­nis­tag am Sonn­tag, den 16. Juli 2023 in Leu­ten­bach anzu­kün­di­gen. Die­ses auf­re­gen­de Event bie­tet allen Kin­dern und Jugend­li­chen die Mög­lich­keit, in die fas­zi­nie­ren­de Welt der Sagen und Legen­den der Frän­ki­schen Schweiz ein­zu­tau­chen. Der Jugend­er­leb­nis­tag ist eine belieb­te Ver­an­stal­tung, die jedes Jahr statt­fin­det und jun­gen Men­schen eine unter­halt­sa­me und lehr­rei­che Erfah­rung bie­tet. In die­sem Jahr steht der Tag ganz im Zei­chen der rei­chen Tra­di­tio­nen und Geschich­ten, die die Frän­ki­sche Schweiz zu bie­ten hat. Die Gemein­de Leu­ten­bach dient als wun­der­ba­rer Ver­an­stal­tungs­ort, der die Teil­neh­mer durch sei­ne male­ri­sche Umge­bung und char­man­te Atmo­sphä­re begei­stern wird. Von histo­ri­schen Gebäu­den bis hin zu atem­be­rau­ben­den Land­schaf­ten gibt es viel zu ent­decken. Die Teil­neh­mer haben die Mög­lich­keit, an einer geführ­ten Tour teil­zu­neh­men, bei denen ihnen die fas­zi­nie­ren­den Geschich­ten der Her­ren von Ludun­bach und deren Burg, ober­halb von St. Moritz, erzählt wer­den. Dar­über hin­aus wer­den den jun­gen Teil­neh­mer Sagen und Legen­den Rund um St. Moritz erzählt. „Wir sind begei­stert, unse­ren Jugend­er­leb­nis­tag in Leu­ten­bach zu ver­an­stal­ten und den Teil­neh­mern die Mög­lich­keit zu geben, in die rei­che Kul­tur der Frän­ki­schen Schweiz ein­zu­tau­chen“, sag­te Chri­sti­an Weber, Vor­sit­zen­der der Jugend im FSV Haupt­ver­ein, „Es wird ein Tag vol­ler Spaß, Ler­nen und Gemein­schaft sein, und wir hof­fen, dass vie­le jun­ge Men­schen dar­an teil­neh­men werden.“.

Um eine rei­bungs­lo­se Orga­ni­sa­ti­on des Events sicher­zu­stel­len, bit­ten die Ver­an­stal­ter inter­es­sier­te Teil­neh­mer, sich bei der Geschäfts­stel­le in Streit­berg unter der Fest­netz­num­mer 09196/9989535 oder der mobi­len Num­mer 01590/4499949 anzumelden.