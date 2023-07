FREI­TAG, 14. JULI 2023, ALTE DAR­RE, BAD STAF­FEL­STEIN, 19.30 UHR

EIN­FÜH­RUNG IN DIE FAMI­LI­EN­FOR­SCHUNG – MATRICULA

Vor­trag von Adel­heid Waschka

Ein­tritt frei

Die Lei­te­rin des Arbeits­krei­ses Stadt­ge­schich­te, Adel­heid Wasch­ka M.A., gibt in der Alten Dar­re, Bad Staf­fel­stein, eine Ein­füh­rung in die Fami­li­en­for­schung mit der Vor­stel­lung der Web­sei­te „Matri­cu­la – online​.eu“. In den USA ist es schon Hob­by Nr. 1. In Deutsch­land inter­es­sier­ten sich wäh­rend der Pan­de­mie immer mehr Leu­te, woher ihre Fami­lie kam, wie lan­ge sich der Stamm­baum zurück­ver­fol­gen lässt und wel­che Beson­der­hei­ten am Ende der ver­zweig­ten Äste zu ent­decken sind. Nach­dem das Erz­bi­schöf­li­che Archiv in Bam­berg die Kir­chen­bü­cher sei­nes Spren­gels jetzt online stell­te, kön­nen Inter­es­sier­te Fami­li­en­for­scher die Bestän­de vor 1876 selbst auf „matri​cu​la​-online​.eu“ recher­chie­ren. Die Stadt­ar­chi­va­rin gibt wich­ti­ge Tipps, wie man bei der Suche vor­geht. Danach ist im Arbeits­kreis eine Dis­kus­si­on mög­lich und

gewünscht. Der Ein­tritt ist frei.

SAMS­TAG, 15. JULI 2023, BEGINN 14.00 UHR, BEREICH STAFFELBERG

Treff­punkt: Park­platz am Staf­fel­berg in Romansthal

PFLAN­ZEN­BE­STIM­MUNGS­SE­MI­NAR FÜR EIN­STEI­GER 2023

Ken­nen­ler­nen und siche­res Bestim­men ein­hei­mi­scher Pflanzen

Ein­ord­nung nach Pflanzenfamilien

3. Außen­ter­min, Dau­er 2–3 Stunden

Teil­nah­me kosten­frei, nicht an KIS-Mit­glied­schaft gebunden

Lei­tung: Her­mann H. Hacker