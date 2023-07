Zum vier­ten Mal fand am ver­gan­ge­nen Sams­tag, den 8. Juli 2023, der gro­ße Trö­del­markt der Arbei­ter­wohl­fahrt im Hof der Kasern­str. 7 vor der Geschäfts­stel­le der AWO statt. Bei strah­len­dem Son­nen­schein konn­ten schon früh die Ver­kaufs­stän­de auf­ge­baut und die zahl­rei­chen gespen­de­ten Arti­kel prä­sen­tiert und ver­kauft wer­den. Vie­le Dank an all die vie­len ehren­amt­li­chen flei­ßi­gen Hän­de, die die­sen Trö­del wie­der mög­lich gemacht haben. Der Erlös fließt in den Fami­li­en­fonds der AWO, der Fami­li­en in Stadt und Land­kreis Forch­heim in aku­ten Not­si­tua­tio­nen finan­zi­ell unterstützt.