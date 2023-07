Mini­ste­ri­al­di­rek­tor Prof. Dr. Arloth ver­ab­schie­det Mat­thi­as Konop­ka und führt Maria-Anna Ker­scher in ihr neu­es Amt ein

Der Amts­chef des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums der Justiz, Mini­ste­ri­al­di­rek­tor Prof. Dr. Frank Arloth, voll­zieht heu­te in Bay­reuth fei­er­lich den Amts­wech­sel an der Spit­ze der Justiz­voll­zugs­an­stalt St. Geor­gen-Bay­reuth. Im Rah­men des Fest­akts ver­ab­schie­det er den bis­he­ri­gen Anstalts­lei­ter Ltd. Regie­rungs­di­rek­tor Mat­thi­as Konop­ka und führt zugleich Ltd. Regie­rungs­di­rek­to­rin Maria-Anna Ker­scher in ihr neu­es Amt ein.

Prof. Dr. Arloth wür­digt in sei­ner Lau­da­tio den bis­he­ri­gen Anstalts­lei­ter Mat­thi­as Konop­ka: „Über­all dort, wo wir Sie ein­ge­setzt haben, haben Sie alle Erwar­tun­gen aus­ge­zeich­net erfüllt. Sie haben bewie­sen, dass Sie das weit gefä­cher­te Anfor­de­rungs­pro­fil eines Anstalts­lei­ters her­vor­ra­gend aus­zu­fül­len wis­sen. Mit Ihrer hohen Zuver­läs­sig­keit, Ihrer Gerad­li­nig­keit und Ihrer Loya­li­tät haben Sie sich bei Ihren Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern, im Kol­le­gen­kreis und bei Ihren Vor­ge­setz­ten stets inner­halb kür­ze­ster Zeit hohe Aner­ken­nung und Wert­schät­zung ver­schafft. Jetzt haben Sie 37 Berufs­jah­re hin­ter sich – davon 27 Jah­re als Anstalts­lei­ter. Und mit Strau­bing und Bay­reuth haben Sie zwei der größ­ten und wich­tig­sten Anstal­ten in Bay­ern gelei­tet. Für Ihr lan­ges und her­aus­ra­gen­des Enga­ge­ment im baye­ri­schen Justiz­voll­zug dan­ke ich Ihnen sehr herz­lich. Für Ihren Ruhe­stand wün­sche ich Ihnen alles Gute.“

Prof. Dr. Arloth in sei­ner Lau­da­tio zur neu­en Anstalts­lei­te­rin Maria-Anna Ker­scher: „Ganz beson­ders freut es mich, dass Sie sich für die Lei­tung der Justiz­voll­zugs­an­stalt hier in Bay­reuth bewor­ben haben und nun die Nach­fol­ge von Herrn Konop­ka antre­ten. Auf­grund Ihrer jahr­zehn­te­lan­gen Erfah­rung kennt kaum jemand die JVA St. Geor­gen-Bay­reuth bes­ser als Sie. Ich bin über­zeugt, dass Sie auf­grund Ihrer Per­sön­lich­keit und ins­be­son­de­re Ihrer bis­he­ri­gen beruf­li­chen Erfah­run­gen und Lei­stun­gen die ver­ant­wor­tungs­vol­le Auf­ga­be hier in Bay­reuth mit Erfolg mei­stern wer­den. Die Anstalt ist bei Ihnen in den besten Händen.“

Sei­ne Lau­da­tio ver­bin­det Arloth mit einem Dank an alle Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter im Justiz­voll­zug: „Die Bedien­ste­ten sind das Fun­da­ment des Justiz­voll­zugs. Ich weiß sehr genau, welch qua­li­fi­zier­te und ver­ant­wor­tungs­vol­le Arbeit Sie Tag für Tag in der Justiz­voll­zugs­an­stalt St. Geor­gen-Bay­reuth und im gan­zen baye­ri­schen Justiz­voll­zug lei­sten. Für Ihr uner­müd­li­ches Enga­ge­ment möch­te ich Ihnen von Her­zen Dan­ke sagen. Und ich möch­te Sie auch wei­ter­hin um Ihre tat­kräf­ti­ge Mit­ar­beit bit­ten. Ihr aller Bei­trag ist unver­zicht­bar für die erfolg­rei­che Zukunft des Baye­ri­schen Justizvollzugs.“

Mat­thi­as Konop­ka (65 Jah­re) trat am 1. März 1986 sei­nen Dienst in der Justiz­voll­zugs­an­stalt Ber­nau an. Nach ver­schie­de­nen ver­ant­wor­tungs­vol­len Posi­tio­nen in den Justiz­voll­zugs­an­stal­ten Bay­reuth und Strau­bing lei­te­te Konop­ka von 1996 bis 2004 die Justiz­voll­zugs­an­stalt Regens­burg, anschlie­ßend bis 2014 die Justiz­voll­zugs­an­stal­ten Strau­bing und Pas­sau und ab 1. Mai 2014 die Justiz­voll­zugs­an­stalt St. Geor­gen-Bay­reuth sowie bis zu deren Ver­selbst­stän­di­gung am 1. Janu­ar 2019 auch die Justiz­voll­zugs­an­stalt Hof. Seit 27. Mai 2023 befin­det sich der gebür­ti­ge Stadt­steina­cher in der Frei­stel­lungs­pha­se der Altersteilzeit.

Maria-Anna Ker­scher (60 Jah­re) trat am 19. März 1990 in den baye­ri­schen Justiz­voll­zugs­dienst ein. Sie begann Ihre Lauf­bahn als Abtei­lungs­lei­te­rin der Justiz­voll­zugs­an­stalt St. Geor­gen-Bay­reuth. Nach einer Abord­nung an die Justiz­voll­zugs­an­stalt Leip­zig ab Juli 1992 wur­de Ker­scher 1993 zur Ver­tre­te­rin des Anstalts­lei­ters der Justiz­voll­zugs­an­stal­ten St. Geor­gen-Bay­reuth und Hof bestellt. Am 1. Janu­ar 2019 über­nahm sie die Lei­tung der ver­selbst­stän­dig­ten Justiz­voll­zugs­an­stalt Hof. Seit 1. Juni 2023 lei­tet die in Wald (Land­kreis Cham) gebo­re­ne Wahl-Bay­reu­the­rin die Justiz­voll­zugs­an­stalt St. Georgen-Bayreuth.