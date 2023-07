Baur SV Her­ren sichern sich Aus­wärts­er­folg – Damen been­den erfolg­rei­che Sai­son mit kla­rem Heimsieg

Die ersten Her­ren konn­ten in der Lan­des­li­ga 2 einen Aus­wärts­sieg holen und auch die Bam­bi­ni II sicher­ten sich einen kla­ren Sieg. In ihren letz­ten Begeg­nun­gen der dies­jäh­ri­gen Medenspiel­sai­son konn­ten sowohl die Damen als auch das Klein­feld­team einen Sieg ein­fah­ren, wäh­ren die Her­ren 75 in der Lan­des­li­ga ihr letz­tes Spiel durch vier ver­lo­re­ne Match­tie­breaks abge­ben mussten.

Lan­des­li­ga 2, Her­ren: TeG Stein­wald-Fich­tel­ge­bir­ge – Baur SV 4:5

Zum wei­te­sten Aus­wärts­spiel 2023 tra­ten die Her­ren bei der TeG Stein­wald-Fich­tel­ge­bir­ge an. In der ersten Run­de gewann Mar­cel Gäbel­ein sein Debüt sicher. Pas­cal Men­nel an 4 zeig­te eine gute Lei­stung, konn­te aber zwei Satz­bäl­le im zwei­ten Satz nicht nut­zen und hat­te im Tie­break dann rie­si­ges Pech, da sei­nem Geg­ner drei Schlä­ge so unglück­lich unter­lie­fen, dass sie uner­reich­bar ins Feld fie­len. Ste­fan Kor­nitz­ky spiel­te wie­der gegen den tsche­chi­schen Trai­ner David Bolf und zeig­te dabei eine offen­si­ve Lei­stung und wies Bolf in die Schran­ken. In der zwei­ten Run­de war Seba­sti­an Schnei­der chan­cen­los, wäh­rend Kevin Monat nach 1:4‑Rückstand stark agier­te, um Max Poersch zu bezwin­gen. Das Spit­zen­ein­zel der bei­den tsche­chi­schen Spie­ler bot star­kes Ten­nis. Nach gewon­ne­nem ersten Satz, ver­lor David Mra­zek den zwei­ten Satz. Im Match­tie­break war er jedoch stär­ker und revan­chier­te sich für die Nie­der­la­ge, die er 2022 ver­letzt auf dem Burg­kunst­adter Cen­ter Court erlit­ten hat­te. Mit einem 4:2 wur­de es in den Dop­peln span­nend. Sowohl Mrazek/​Kornitzky als auch Mennel/​Schneider unter­la­gen im Match­tie­break, erste­re nach unglück­li­chen Rah­men­tref­fern der Geg­ner, letz­te­re trotz 9:4‑Führung. Monat/​Gäbelein konn­ten ihr Dop­pel aller­dings gewin­nen und sicher­ten den 5:4‑Sieg.

Die Ergebnisse:Rinko – Mra­zek 3:6 6:3 3:10; Bolf – Kor­nitz­ky 2:6 2:6; Poersch – Monat 5:7 1:6; Ara­ci – Men­nel 6:3 7:6; M. Eben­bur­ger – Schnei­der 6:3 6:0; A. Eben­bur­ger – Gäbel­ein 2:6 1:6; Rinko/​M. Eben­bur­ger – Mrazek/​Kornitzky 0:6 6:4 10:8; Poersch/​Araci – Mennel/​Schneider 4:6 6:4 11:9; Bolf/​A. Eben­bur­ger – Monat/​Gäbelein 4:6 3:6.

Nord­li­ga 1, Damen: Baur SV – TC WR Coburg 9:0

In einer ein­sei­ti­gen Begeg­nung tri­um­phier­ten die Damen in ihrer letz­ten Begeg­nung der dies­jäh­ri­gen Sai­son zum sech­sten Mal. Die Sie­ge im Ein­zel durch Tina Ham­mer­schmidt, Lia Meindl­schmidt, Anni­ka Pet­te­rich, Julia Fischer und Nico­le Tuma waren deut­lich. Julia Wim­mer zeig­te im Spit­zen­ein­zel eine star­ke Vor­stel­lung und gewann ihr Match. Auch die drei Dop­pel gin­gen sou­ve­rän an unse­re Damen, die eine star­ke Sai­son mit einer tol­len Team­lei­stung beenden.

Die Ergeb­nis­se: Wim­mer ‑Gast 6:3, 6:2; Ham­mer­schmidt – Mar­ti­nez 6:3, 6:2; Meindl­schmidt – Faj­gel 6:1, 6:4; Pet­te­rich – Mül­ler 6:2, 6:4; Fischer – Buk­ha­ri 6:0, 6:1; Tuma – Bab­kina 6:1, 6:4; Wimmer/​Hammerschmidt – Gast/​Martinez 6:0, 6:1; Dinkel/​Tuma – Müller/​Bukhari 6:2, 6:2; Meindlschmidt/​Fischer – Fajgel/​Babkina 6:1, 6:1.

Lan­des­li­ga 1, Her­ren 75: Baur SV – TB Erlan­gen II 1:5

Eine unglück­li­che Nie­der­la­ge gab es für die Her­ren 75 in ihrem let­zen Sai­son­spiel in der Lan­des­li­ga. Im Ein­zel unter­lag Erwin Fischer an Posi­ti­on 1 in zwei Sät­zen, wäh­rend Theo Sei­ler sich durch­set­zen konn­ten und sowohl Heinz Thon als auch Nor­bert Kög­ler sich nach engen Matches im drit­ten Durch­gang geschla­gen geben muss­ten. Auch die anschlie­ßen­den Dop­pel muss­ten bei­de im Match­tie­break ent­schie­den wer­den, wo die Baur SV Spie­ler erneut den Kür­ze­ren zogen und bei­de Begeg­nun­gen und damit auch den Sieg an die Gäste abge­ben mussten.

Nord­li­ga 4, Bam­bi­ni 12: Baur SV II – TC Bau­nach 6:0

Wei­ter unge­schla­gen blei­ben die zwei­ten Bam­bi­ni und sicher­ten sich einen über­le­ge­nen Heim­erfolg. Emil Beu­erle, Ben Ein­becker, Leon Dietz und Marie Krapp­mann ent­schie­den rou­ti­niert sowohl im Ein­zel als auch im Dop­pel alle Par­tien klar für sich und spie­len im Spit­zen­spiel in der kom­men­den Woche um die Meisterschaft.

Nord­li­ga 1, Klein­feld U9: Baur SV – ATS Kulm­bach 12:6

In ihrem letz­ten Ein­satz hol­ten sich die Klein­feld Mann­schaft ihren vier­ten Sieg. In der Moto­rik gin­gen alle Punk­te an die Baur SV Spie­ler, im Ten­nis Bereich konn­ten bei­de Mann­schaf­ten vier Punk­te sichern, womit der Sieg im let­zen Sai­son­spiel für Emil Beu­erle, Leon Dietz, Marie Krapp­mann und Johan­nes Sta­si­uk feststand.

Vor­schau

Am letz­ten Wochen­en­de in die­ser Sai­son spie­len am Sams­tag, den 15.07. ab 9:00 die Junio­ren gegen den TC Weiß-Rot Coburg und die Bam­bi­ni gegen den TC Lich­ten­fels. Eben­falls am Sams­tag emp­fan­gen die Her­ren 40 ab 14:00 den TV Oberwallenstadt.