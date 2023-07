Gestern fand in unse­rem Schüt­zen­haus im Wei­chen­ge­reuth end­lich die mit Span­nung erwar­te­te Fusi­ons- und Mit­glie­der­ver­samm­lung statt.

Im Mit­tel­punkt stand die Abstim­mung über den Ver­schmel­zungs­ver­trag vom Schüt­zen­ver­ein 1850 „Her­zogs­tand“ Coburg-Neu­ses und der SG Coburg 1354 e.V.. Ober­schüt­zen­mei­ster (OSM) Jens-Uwe Peter: „Demo­gra­fie und Mit­glie­der­zah­len zei­gen uns den Weg in eine gemein­sa­me Zukunft mit der SG. Zusam­men wer­den wir die Tra­di­ti­on des Her­zogs­tands fort­le­ben las­sen. Unse­re Fah­ne wird künf­tig bei Fest­um­zü­gen mit­lau­fen als Zei­chen der Ver­bun­den­heit.“ Ein­stim­mig votier­ten alle Mit­glie­der per Akkla­ma­ti­on für die Fusion.

Hans-Her­bert Har­tan, zwei­ter Bür­ger­mei­ster und Ehren OSM bedank­te sich für den wei­sen zukunfts­wei­sen­den Entschluss.

In der anschlie­ßen­den Abstim­mung der Mit­glie­der der SG kam es eben­falls zu einem ein­stim­mi­gen Wahl­gang für die Fusi­on. Zu Ehren ihrer neu­ge­won­nen Schüt­zen­schwe­stern und ‑brü­der erho­ben sich dafür alle von den Plätzen.

OSM Ste­fan Stahl: „Ich freue mich über die Fusi­on, denn es wäre trau­rig, wenn eine Schüt­zen­fa­mi­lie ver­schwin­den wür­de, die wie wir mit dem Her­zogs­haus tra­di­tio­nell bis heu­te so eng ver­bun­den ist. Statt­des­sen sind wir jetzt eine gro­ße mit über 400 Mit­glie­dern. Die Zukunft des Schieß­sports liegt in Mehr­di­stanz­dis­zi­pli­nen. Mit dem Grund­stücks­er­lös des Her­zogs­tands wer­den wir daher die „Her­zogs­tand Hal­le“ mit einer 50 Meter Bahn errichten.“

Dar­auf­hin fand die erste gemein­sa­me Mit­glie­der­ver­samm­lung statt. Haupt­the­ma war das Schüt­zen­fest des Vogel­schie­ßens – das wir erst­mals zusam­men fei­ern. Am 28. Juli ist es bereits so weit. Viel Wis­sen über die tra­di­ti­ons­rei­chen Abläu­fe und Bräu­che galt es im Par­force-Ritt zu vermitteln.

Platz­mei­ster Ste­fan Scho­ber ist in den kom­men­den Tagen non stop im Dau­er­ein­satz auf dem Fest­platz. Das bis­he­ri­ge zu sper­ri­ge Tor wur­de recy­celt bzw. ver­schrot­tet, wie Lai­en sagen. Wir defi­lie­ren zwi­schen zwei Fah­nen­ma­sten mit Ban­ner hin­durch, die die ehe­ma­li­ge Anger­turn­hal­le zier­ten. Neu ist außer­dem der Fest­bier­gar­ten anstel­le des bis­he­ri­gen Zel­tes, eine klei­ne Ach­ter­bahn mit dreh­ba­ren Kut­schen for­dert gute Magen­ner­ven her­aus, seit vie­len Jah­ren gibt es wie­der die Bay­ern­wip­pe, in Bäl­len kann man über das Was­ser lau­fen, ein Mega Ket­ten­ka­rus­sell bringt uns hoch hin­aus, der Bräu­ti­gam Bier­gar­ten star­tet ein Expe­ri­ment und ver­wöhnt sei­ne Gäste mit regio­na­lem Bier klei­ner Braue­rei­en. Natür­lich bie­tet die Eiski­ste wie­der kuli­na­ri­sche Abküh­lung der Extraklasse.

Dann wur­de es bier­ernst bei der wich­tig­sten Fra­ge, dem Bier­preis: Platz­mei­ster Scho­ber: „Bei einem Preis von 9,80 € ist die Maß um mehr als die Hälf­te gün­sti­ger als auf dem Okto­ber­fest und schmeckt dafür aber dop­pelt so gut.“

OSM Stahl schließt die Ver­samm­lung mit den Wor­ten: „Wir sind jetzt eins, ver­eint im Sport, der Tra­di­ti­on sowie beim Feste Fei­ern – und das ist gut so.“