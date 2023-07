Cricket Freun­de aufgepasst!

Die Cricket-Abtei­lung (Bam­berg Cricket Club) des FC Ein­tracht Bam­berg 2010 e.V., ver­kün­det stolz ihre aller­er­ste Tur­nier­teil­nah­me auf dem DCB-Soft­ball-Tur­nier Bay­ern seit ihrer Grün­dung im Som­mer 2022. Sie wird mit zwei Teams dar­an teilnehmen.

Team 1 wird von Sub­ash Bha­jan­tri (BCC – Reg­nitz) als Cap­tain gelei­tet und das zwei­te Team von Sude­ep Kumar Moh­ar­a­na (BCC – Pegnitz).

Doch zu aller erst, was ist Cricket?

Cricket gehört zu den Ball­sport­ar­ten, genau­er gesagt zu den Schlag­ball­spie­len. Zwei Mann­schaf­ten tre­ten in einer Kom­bi­na­ti­on aus Schla­gen, Fan­gen und Lau­fen gegen­ein­an­der an. Eine der bei­den Mann­schaf­ten ist das „Bat­ting“- Team. Es hat das Schlag­recht und die Mög­lich­keit, Punk­te (Runs) zu erzie­len. Ein Punkt (Run) wird dadurch erzielt, dass ein Schlag­mann eine Linie auf der gegen­über­lie­gen­den Sei­te des Pit­ches (ein 20,12m lan­ges Feld) erreicht. Die ande­re Mann­schaft steht wäh­rend­des­sen mit ihren Spie­lern ver­teilt im Spiel­feld und ver­sucht die­ses zu ver­hin­dern. Es besteht dabei die Mög­lich­keit, durch wei­te­re Läu­fe oder das Schla­gen des Bal­les über die Feld­be­gren­zung, meh­re­re Runs zu erzielen.

Im Zen­trum des Gesche­hens steht das Duell zwi­schen dem Wer­fer und dem Schlag­mann, wodurch ein­zel­nen Spie­lern in die­ser Mann­schafts­sport­art eine beson­de­re Auf­merk­sam­keit ent­ge­gen­ge­bracht wird.

Das DCB-Soft­ball-Tur­nier Bay­ern, das vom Deut­schen-Cricket-Bund orga­ni­siert wird, fin­det die­ses Jahr in Nürn­berg (Wachol­der­weg 25, 90441 Nürn­berg), am 15.07., 16.07. und 23.07., statt. Der Aus­rich­ter­ver­ein ATV Fran­ko­nia Nürn­berg e.V. wird unter­stützt vom BCV (Bay­ri­sche-Cricket-Ver­band e.V.).

Eine pre­sti­ge­träch­ti­ge Ver­an­stal­tung, bei der Teams aus ganz Bay­ern gegen­ein­an­der antre­ten wer­den und die per­fek­te Gele­gen­heit für die Spie­ler, um ihr Talent und ihre Fähig­kei­ten auf dem Platz zu zeigen.

Abtei­lungs­lei­ter Sri­nidhi Mad­hu­gi­ri: „Als Cricket ‑Abtei­lung des FCE2010 sind wir stolz dar­auf, die Wer­te des Fair­play und des Team­gei­stes zu ver­kör­pern. Wir glau­ben dar­an, dass Cricket nicht nur ein Spiel ist, son­dern eine Gele­gen­heit, Freund­schaf­ten zu knüp­fen und gemein­sam als Team zu wach­sen! Wir möch­ten auch unse­re Dank­bar­keit gegen­über unse­ren Trai­nern, der Stadt Bam­berg, dem FC Ein­tracht Bam­berg und ins­be­son­de­re Herrn Abi Bas­ka­ran (Geschäfts­stel­len­lei­ter – FCE2010) zum Aus­druck brin­gen, die uns wäh­rend unse­rer Vor­be­rei­tun­gen und Trai­nings­ein­hei­ten unter­stützt haben. Ohne sie wären wir nicht da, wo wir jetzt sind.

Alle die sich für den bri­ti­schen Sport Cricket inter­es­sie­ren oder ein­fach mal vor­bei­schau­en möch­ten sind recht herz­lich ein­ge­la­den den Bam­ber­ger Cricket Club beim DCB-Soft­ball-Tur­nier zu unter­stüt­zen und anzufeuern.