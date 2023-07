Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen des Land­rats­amts Bam­berg erteilt Badewarnung

In den Bade­seen Brei­ten­güß­bach und Frens­dorf wur­den bei einer Unter­su­chung durch das Baye­ri­sche Lan­des­amt für Gesund­heit und Lebens­mit­tel­si­cher­heit (LGL) Blau­la­gen nach­ge­wie­sen. Der Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen am Land­rats­amt Bam­berg teilt mit, dass des­halb eine Bade­war­nung erteilt wird. Ent­spre­chen­de Warn­hin­wei­se wer­den an den Bade­seen angebracht.

Gemäß den Infor­ma­tio­nen und Emp­feh­lun­gen des LGL und dem Umwelt­bun­des­amt zum Vor­kom­men von Cya­no­bak­te­ri­en in Bade­ge­wäs­sern ist bei den Bade­seen Brei­ten­güß­bach und Frens­dorf die Stu­fe 2 (Schlie­ren durch Cya­no­bak­te­ri­en, jedoch kei­ne geschlos­se­ne Schicht auf­ge­rahm­ter Cya­no­bak­te­ri­en oder kei­ne Schlie­ren, aber grün­li­che Trü­bung durch Cya­no­bak­te­ri­en mit Sicht­tie­fe < 1 m) erreicht. Der direk­te Kon­takt mit den Bak­te­ri­en kann vor­über­ge­hend zu leich­ten gastro­in­testi­na­len, der­ma­len und respi­ra­to­ri­schen Krank­heits­er­schei­nun­gen, so wie zu Haut- und Schleim­haut­rei­zun­gen; gege­be­nen­falls auch zu all­er­gi­schen Reak­tio­nen sen­si­bler Per­so­nen führen.

Um die Expo­si­ti­on von Cya­no­bak­te­ri­en zu ver­rin­gern, wird Bade­gä­sten emp­foh­len, Berei­che mit Schlie­ren­bil­dung oder soge­nann­te Algen­tep­pi­che und die ora­le Auf­nah­me des Was­sers beim Baden zu ver­mei­den sowie nach dem Baden gründ­lich zu duschen. Auch bei Klein­kin­dern wird nach dem Plan­schen oder Spie­len im Ufer­be­reich Abdu­schen oder gründ­li­ches Hän­de­wa­schen empfohlen.

Der­zeit wird das Bade­was­ser zur Dif­fe­ren­zie­rung der Algen­ar­ten und dem mög­li­chen Vor­kom­men von Cya­no­bak­te­ri­en unter­sucht. Soll­te sich aus dem Unter­su­chungs­er­geb­nis ein Bade­ver­bot ablei­ten wer­den die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger umge­hend informiert.