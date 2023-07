Kosten­los Bus­fah­ren, sur­fen, Was­ser trinken

Zum Stra­ßen­fe­sti­val „Bam­berg zau­bert“ wer­den am kom­men­den Wochen­en­de wie­der Tau­sen­de Zau­ber­fans in der Bam­ber­ger Innen­stadt erwar­tet. Für die ent­spann­te Anfahrt set­zen die Stadt­wer­ke Bam­berg wie­der zusätz­li­che zau­ber­haf­te Bus­se ein, die zwi­schen dem Zen­tra­len Omni­bus Bahn­hof (ZOB) und den P+R‑Anlagen an der Kro­na­cher Stra­ße bzw. dem Hein­richs­damm pen­deln. Der P+R Ser­vice der Stadt­wer­ke ist wei­ter­hin kosten­los, wer ihn nut­zen möch­te, muss aber unbe­dingt an der Ein­fahrt der bei­den Anla­gen einen kosten­lo­sen Park­schein und ein kosten­lo­ses Bus­ticket ziehen.

An allen drei Tagen zusätz­li­che kosten­lo­se P+R‑Busse

Am Frei­tag, 14.07.2023, gilt tags­über gilt der regu­lä­re Fahr­plan. Zwi­schen 20:00 und 01:30 Uhr (letz­te Abfahrt ab ZOB) wer­den die P+R Anla­ge zusätz­li­che im 40-Minu­ten-Takt durch die Nacht­li­ni­en 935 (P+R Kro­na­cher Stra­ße) und 936 (P+R Hein­richs­damm) angefahren.

Am Sams­tag, 15.07.2023, fährt die Linie 930 ab 18:35 Uhr (erste Abfahrt am P+R) zusätz­lich zum regu­lä­ren Ange­bot im 15-Minu­ten- Takt zwi­schen P+R Hein­richs­damm und ZOB (Bus­steig Q). Die letz­te Fahrt erfolgt um 00:05 Uhr ab ZOB. Zwi­schen dem P+R Kro­na­cher 2 Stra­ße und dem ZOB (Bus­steig O) fährt zusätz­lich die Linie 931 ab 18:49 Uhr (erste Abfahrt am P+R) im 30-Minu­ten-Takt. Die letz­te Fahrt erfolgt um 00:05 Uhr ab ZOB. Anschlie­ßend sind die P+R‑Anlagen mit den Lini­en 935 und 936 um 00:50 Uhr und 01:30 Uhr ab ZOB zu erreichen.

Am Sonn­tag, 16.07.2023, fah­ren die zusätz­li­che Bus­se ab 12:10 Uhr (erste Abfahrt am P+R) im 15-Minu­ten-Takt zwi­schen P+R Hein­richs­damm und ZOB (Bus­steig Q). Die Linie 931 fährt ab 12:19 Uhr (erste Abfahrt am P+R) im 30-Minu­ten-Takt zwi­schen P+R Kro­na­cher Stra­ße und ZOB (Bus­steig P). Die letz­te Fahrt erfolgt um 19:35 Uhr ab ZOB. Von 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr (Abfahrt am ZOB) sind die P+R‑Anlagen mit den Lini­en 935 und 936 im 40-Minu­ten-Takt zu erreichen.

@baMbit free WiFi am Max­platz und am ZOB

Kosten­los ist auch die Nut­zung vom Glas­fa­ser-Inter­net der Stadt­wer­ke über die WLAN-Rou­ter am Max­platz und am ZOB. Hier kön­nen sich die Besu­cher ein­fach in das Netz­werk „@baMbit free WiFi“ ein­log­gen und eine Stun­de lang kosten­los über die schnel­le Glas­fa­ser­lei­tung der Stadt­wer­ke surfen.

„Free refill“ mit kosten­lo­sem Trinkwasser

Auch wäh­rend „Bam­berg zau­bert" lie­fern die Stadt­wer­ke Bam­berg den Festi­val­gä­sten an den Trink­was­ser­brun­nen „Hum­se­ra" vor der Mar­tins­kir­che am Grü­nen Markt, am „Fisch­brünn­lein" am Kra­nen und in der Karo­li­nen­stra­ße am Alten Rat­haus kosten­lo­se Trink­was­ser-Erfri­schun­gen. Das Bam­ber­ger Trink­was­ser hat eine her­vor­ra­gen­de Qua­li­tät, die regel­mä­ßig von unab­hän­gi­gen Labors über­prüft wird. Es kann beden­ken­los für die Ernäh­rung von Säug­lin­gen und Klein­kin­dern ver­wen­det wer­den.