Beim Besuch der Bun­des­um­welt­mi­ni­ste­ri­um Stef­fi Lem­ke am 3. Juli 2023 in Ebrach muss­ten 60 Natio­nal­park­geg­ner abseits der Ver­an­stal­tung aus­har­ren, obwohl die Umwelt­mi­ni­ste­rin in ihrem Schrei­ben an den Natio­nal­park­ver­ein aus­drück­lich gebe­ten hat­te, Gäste aus Lokal­po­li­tik, Man­dats­trä­ger, Bür­ger­mei­ster und Land­rä­te einzuladen.

Die Ver­an­stal­ter, der Ver­ein Natio­nal­park Stei­ger­wald, ver­an­lass­te sogar die Poli­zei, die Natio­nal­park­geg­ner von der Ver­an­stal­tung fern­zu­hal­ten, obwohl mit Oskar Ebert ein stell­ver­tre­ten­der Land­rat unter ihnen anwe­send war.

Der Ver­ein Unser Stei­ger­wald e.V., der sich seit 15 Jah­ren erfolg­reich gegen die Aus­wei­sung eines Natio­nal­parks im Stei­ger­wald ein­setzt, und sich für Natur­schutz in Ver­bin­dung mit einer Erhö­hung der Arten­viel­falt und nach­hal­ti­gen Wald­be­wirt­schaf­tung aus­spricht, kri­ti­siert auf Schärf­ste die­ses unde­mo­kra­ti­sche Ver­hal­ten des Natio­nal­park­ver­eins. Des­sen Ver­hal­ten wider­spre­che der frei­en Mei­nungs­äu­ße­rung und einer aus­ge­wo­ge­nen Infor­ma­ti­on einer Bundesministerin.

Bedau­er­lich war auch die Nicht­ein­hal­tung der vor Ort getrof­fe­nen Zusa­ge von Bun­des­mi­ni­ste­rin Lem­ke, unmit­tel­bar nach der Begrü­ßung mit den Ver­tre­tern des Ver­eins Unser Stei­ger­wald e.V. zu spre­chen. Offen­bar sind die Argu­men­te des Ver­eins Unser Stei­ger­wald e.V. so erdrückend, dass sie bei der Ver­an­stal­tung nicht geäu­ßert wer­den sollten.

Der Ver­ein Unser Stei­ger­wald e.V. fühlt sich des­halb in sei­nem Ein­satz gegen einen Natio­nal­park bestä­tigt. Er wird sich noch inten­si­ver für den bes­se­ren Weg in Form des Ebra­cher Tritt­stein­kon­zepts enga­gie­ren – einem Natur­schutz­kon­zept, das Arten- und Kli­ma­schutz vor­an­bringt, gleich­zei­tig aber auch eine wirt­schaft­li­che Holz­nut­zung ermög­licht, damit die hei­mi­sche Holz­ver­sor­gung aus den Wäl­dern des Frei­staa­tes Bay­ern erhal­ten bleibt.