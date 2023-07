TSV Mel­ken­dorf – TA Eckers­dorf 6 : 3

Nach einer bis­her star­ken Sai­son ste­hen die Mel­ken­dor­fer Damen mit einer Bilanz von 3 Sie­gen und 2 Nie­der­la­gen im soli­den Mit­tel­feld der Liga. Am letz­ten Sonn­tag war mit dem TA Eckers­dorf ein Geg­ner auf Augen­hö­he zu Gast. In den Ein­zeln zeigt sich bereits, dass die Gäste mit­hal­ten können.

Wäh­rend Marie Krü­ger sich der Geg­ne­rin geschla­gen geben muss, kön­nen Lui­se Heckel und Pau­la Isert deut­lich gewin­nen. In der zwei­ten Run­de muss sich die Mel­ken­dor­fer Num­mer 1 Fran­zis­ka Schmid geschla­gen geben. Katha­ri­na Kirsch kann sich gegen die Eckers­dor­fe­rin durch­set­zen. Wäh­rend das letz­te Ein­zel zwi­schen Sven­ja Schütz und Susan­ne Hüb­sch­mann läuft, steht es also 3:2 aus Mel­ken­dor­fer Sicht. Und das letz­te Ein­zel ist denk­bar knapp. Nach­dem sich Schütz im ersten Satz deut­lich durch­set­zen kann, kämpft sich Hüb­sch­mann im zwei­ten Satz zurück und gewinnt die­sem im Satz­tie­break. Im Match­tie­break lie­fern sich die Geg­ne­rin­nen dann auch bei größ­ter Hit­ze einen har­ten Kampf mit dem bes­se­ren Ende für Mel­ken­dorf. Sven­ja Schütz erkämpft den vier­ten Punkt und sorgt für eine gute Aus­gangs­la­ge in den Dop­peln. In die­sem bewei­sen die Mel­ken­dor­fer dann Ihre Stär­ke. Die Duos Isert/​Schütz und Krüger/​Kirsch holen die Punk­te Num­mer fünf und sechs und sichern den vier­ten Sieg der Saison.

Die Mel­ken­dor­fer fin­den sich damit auf dem drit­ten Tabel­len­platz wider und tref­fen im letz­ten Spiel der Sai­son auf den Tabel­len­letz­ten, die Cobur­ger Turnerschaft

Ergeb­nis­se:

Schmid – Sil­ler, C. 2:6, 3:6; Isert – Mais­el, S. 6:2, 6:3; Schütz – Hüb­sch­mann 6:1, 6:7, 10:5;

Krü­ger – Mais­el, K. 4:6, 0:6; Kirsch- Sil­ler, J. 6:4, 6:3; Heckel – Späth 6:0, 6:0

Isert/​Schütz – Mais­el, S./Maisel, K. 6:2, 6:0; Schmid/​Heckel – Sil­ler, C./Siller, J. 3:6, 4:6;

Krüger/​Kirsch – Hübschmann/​Späth 6:3, 6:3