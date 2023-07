Müllsammelaktion von "Forchheim for Future"

Forch­heim for Future hat­te wie­der zur Enga­gier­te monat­lich statt­fin­den­den Müll­sam­mel­ak­ti­on ein­ge­la­den, wor­an sich die­ses Mal neun enga­gier­te Bürger*innen betei­ligt haben.

An der Ost­sei­te des Bahn­hofs wur­de neben den übli­chen Men­gen an Ziga­ret­ten­kip­pen auch sehr viel gro­ßer und klei­ner Pla­stik-und Papier­müll der umlie­gen­den Gastro­no­mie gefun­den und ein­ge­sam­melt. Ob das alles nötig ist, ist eine grund­sätz­li­che Fra­ge. War­um aber die vor­han­de­nen Abfall­ei­mer nicht genutzt wer­den? Es wäre im Sin­ne der Umwelt und des Stadt­bilds wün­schens­wert, wenn mut­maß­lich nicht zu ver­mei­den­der Ver­packungs­müll nicht ein­fach in der Gegend lan­det. Einen klei­nen Teil davon wer­den nun die Mit­ar­bei­ter des ört­li­chen Bau­hof in den vie­len gefüll­ten Säcke sach­ge­recht entsorgen.