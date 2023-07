Gemein­sam das Aurach­tal gestalten

Von der Quel­le bis zur Mün­dung wol­len die Bür­ger­mei­ster im Aurach­tal ihre Hei­mat­re­gi­on den­ken und vor­an­brin­gen. Des­halb haben sie gemein­sam mit ihren Gemein­de­rä­ten beschlos­sen, bei der „Inte­grier­ten länd­li­chen Ent­wick­lung“ (ILE) mit­zu­ma­chen. Anfang Juli tra­fen sich die Bür­ger­mei­ster gemein­sam mit Ver­tre­tern des Amts für Länd­li­che Ent­wick­lung zu einem besie­geln­den Fototermin.

Hin­ter einer so genann­ten ILE ver­ber­gen sich unter­schied­lich gro­ße Zusam­men­schlüs­se meh­re­rer Gemein­den, wel­che inter­kom­mu­nal zusam­men­ar­bei­ten und dafür fach­lich und finan­zi­ell durch das Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung unter­stützt wer­den. Im Moment gibt es in Ober­fran­ken 16 sog. ILEs, dem­nächst 20. Seit über 20 Jah­ren mache man vie­le guten Erfah­run­gen und habe zuver­läs­si­ge Struk­tu­ren geschaf­fen, so Tho­mas Mül­ler, Lei­ter der Abtei­lung Land- und Dorf­ent­wick­lung für die Land­krei­se Bam­berg, Coburg, Forch­heim, Kro­nach und Lich­ten­fels. Der enge und infor­mel­le Aus­tausch auf Augen­hö­he zwi­schen den Gemein­den sei dabei sehr wichtig.

Mit dem Foto­ter­min und der gro­ßen Unter­stüt­zung für die „ILE Aurach­tal“ unter den Bür­ger­mei­stern, aber auch den Gemein­de­rä­tin­nen und ‑räten, beweist der neu geschaf­fe­ne Zusam­men­schluss bereits jetzt, dass die Gemein­den künf­tig ger­ne noch stär­ker gemein­de­über­grei­fend und gewinn­brin­gend für alle pla­nen und arbei­ten möch­ten. „Wir haben schon immer das gesam­te Aurach­tal mit­ge­dacht“, sagt etwa Mario Wolff, 1. Bür­ger­mei­ster von Wals­dorf. So gese­hen ste­he man momen­tan auch gar nicht wirk­lich am Anfang einer gemein­sa­men Zusam­men­ar­beit, beton­te Mat­thi­as Krapp, 1. Bür­ger­mei­ster von Prie­sen­dorf, son­dern inten­si­vie­re das Gan­ze nur. „Von der Quel­le bis zur Mün­dung“ wol­le man die Her­aus­for­de­run­gen in den ver­schie­de­nen klei­nen Gemein­den in den näch­sten Jah­ren und Jahr­zehn­ten gemein­schaft­lich anneh­men und lösen, waren sich auch Thi­lo Wag­ner, 1. Bür­ger­mei­ster Ste­gau­rach, und Micha­el Berg­rab, 1. Bür­ger­mei­ster Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Lis­berg, einig.

Im Okto­ber oder Novem­ber soll nun als näch­ster Schritt ein Semi­nar unter Betei­li­gung der Ver­ei­ne und Bür­ger statt­fin­den. Danach wird mit einem noch zu bestim­men­den Pla­nungs­bü­ro kon­zep­tio­nell in der „ILE Aurach­tal“ gear­bei­tet. Pro­jek­te wer­den dabei vom Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung auch finan­zi­ell geför­dert. Bei der Aus­wahl der Pro­jek­te dürf­ten beson­ders vor­bild­lich ger­ne nach dem Copy and Paste-System imi­tiert wer­den: Was läuft? Was funk­tio­niert? „Mit die­sen Erfah­rungs­wer­ten und gemein­sam geht es ein­fa­cher und bes­ser“, sagt Mül­ler vom Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung – dem­nächst dann auch im gesam­ten Aurachtal.