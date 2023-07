Am Don­ners­tag, 13.07.2023, um 19:00 Uhr fin­det in der Mehr­zweck­hal­le in Kirch­ahorn, Kirch­ahorn 53, 95491 Ahorn­tal eine Sit­zung des Gemein­de­ra­tes statt.

Hier­zu ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Tages­ord­nung

Bekannt­ga­ben Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift der öffent­li­chen Sit­zung vom 15.06.2023 Erneu­te Bera­tung und Beschluss­fas­sung über die Haus­halts­sat­zung samt ihrer Anla­gen für das Jahr 2023 Bera­tung und Beschluss­fas­sung über den Finanz­plan für die Jah­re 2022 – 2026 sowie das zugrun­de lie­gen­de Investitionsprogramm Bera­tung und Beschluss­fas­sung über die Umwid­mung einer Teil­flä­che der Fl​.Nr. 98/7 der Gemar­kung Kirch­ahorn (Lud­wigs­weg) zum beschränkt-öffent­li­chen Geh- und Radweg Bau­an­trag; Anbau eines Stahl­bal­kons mit Trep­pen in den Gar­ten auf der Fl​.Nr. 388/2 der Gemar­kung Kirchahorn Wün­sche und Anträge

Anschlie­ßend fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.