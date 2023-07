Aiwan­ger: „Wir unter­stüt­zen Bay­reuth auf dem Weg in die Wasserstoff-Mobilität“

Das Baye­ri­sche Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um unter­stützt den Aus­bau einer Was­ser­stoff-Tank­stel­le in Bay­reuth mit 634.000 Euro. Wirt­schafts­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger war die­se Woche vor Ort und hat den sym­bo­li­schen För­der­be­scheid an Domi­nik Her­zog von der H2 Mobi­li­ty Deutsch­land GmbH über­ge­ben. Aiwan­ger: „Was­ser­stoff ist Teil der Lösung für die emis­si­ons­freie Mobi­li­tät der Zukunft. Mit unse­rem Tank­stel­len-För­der­pro­gramm lösen wir dabei das Hen­ne-Ei-Pro­blem: Wenn es vor Ort Tank­stel­len gibt, wer­den auch Fahr­zeu­ge mit Was­ser­stoff­an­trieb gekauft. Ich bin des­halb über­zeugt, dass sich Was­ser­stoff in der Antriebs­tech­nik erfolg­reich durch­set­zen wird. Vor­aus­set­zung dafür ist aber auch, dass die Bun­des­re­gie­rung ihre Zusa­gen ein­hält und den Was­ser­stoff nicht ausbremst.“

Das För­der­pro­gramm des Baye­ri­schen Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­ums unter­stützt den Bau von Was­ser­stoff-Tank­stel­len für Nutz­fahr­zeu­ge. Der letz­te För­der­auf­ruf vom Herbst 2022 war trotz einer Höhe von 20 Mil­lio­nen Euro über­zeich­net. Ins­ge­samt wur­den bereits 20 Beschei­de aus­ge­stellt. In Bay­reuth erwei­tert die Fir­ma H2 Mobi­li­ty Deutsch­land die bestehen­de Was­ser­stoff-Tank­stel­le an der A9, damit in Zukunft auch Nutz­fahr­zeu­ge mit einem Druck­ni­veau von 350 Bar betankt wer­den können.

Lorenz Jung, COO und Mit­glied der Geschäfts­lei­tung von H2 Mobi­li­ty Deutsch­land: „Wir freu­en uns über den von der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung ver­lie­he­nen För­der­be­scheid. Er ist ein deut­li­ches Signal, dass Was­ser­stoff eine gewich­ti­ge Antrieb­sal­ter­na­ti­ve ist – auch für schwe­re Nutz­fahr­zeu­ge mit Brenn­stoff­zel­len­an­trieb. Die geplan­te Erwei­te­rung der aktu­ell für PKW nutz­ba­ren öffent­li­chen Was­ser­stoff­tank­stel­le um eine Betan­kungs­mög­lich­keit für 350-bar-Nutz­fahr­zeu­ge ist hier­für der opti­ma­le und not­wen­di­ge erste Schritt. Sie bie­tet Fuhr­park­be­trei­ben­den aus Logi­stik und ÖPNV die Gele­gen­heit, gemein­sam mit H2 MOBI­LI­TY gemein­sam den Weg Rich­tung emis­si­ons­frei­er Mobi­li­tät zu beschrei­ten. Als Deutsch­lands erfah­ren­ster Part­ner im Bereich der Was­ser­stoff­tank­stel­len­in­fra­struk­tur sor­gen wir mit der Nach­fra­ge die­ser loka­len Akteu­re nicht nur für eine lei­stungs­fä­hi­ge­re Tank­stel­le in der Regi­on, son­dern auch für den all­ge­mei­nen Aus­bau der Was­ser­stoff­mo­bi­li­tät im Her­zen Europas.“