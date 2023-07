Mini­ste­rin Ger­lach ver­leiht Aus­zeich­nung für beson­de­res Enga­ge­ment bei Digitalisierung

Die Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Bau­nach wird mit dem Prä­di­kat „Digi­ta­les Amt“ titu­liert und erhielt jetzt die neue Aus­zeich­nung von Bay­erns Digi­tal­mi­ni­ste­rin Judith Gerlach.

Als „Digi­ta­les Amt“ dür­fen sich baye­ri­sche Kom­mu­nen bezeich­nen, die bereits min­de­stens 50 kom­mu­na­le und zen­tra­le Online-Ver­fah­ren im soge­nann­ten Bay­ern­Por­tal ver­linkt haben und durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Digi­ta­les über­prüft wur­den. Die­se Kom­mu­nen wer­den zudem auf der Web­sei­te des Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Digi­ta­les ver­öf­fent­licht, um zu zei­gen, wel­che Kom­mu­nen bei der Digi­ta­li­sie­rung bereits gut vor­an­ge­kom­men sind.

Digi­tal­mi­ni­ste­rin Ger­lach erklär­te: „Die Digi­ta­li­sie­rung der Ver­wal­tung ist eine der wich­tig­sten Auf­ga­ben der baye­ri­schen Kom­mu­nen in den näch­sten Mona­ten. Eini­ge sind hier bereits vor­bild­lich unter­wegs. Mit unse­rem neu­en Prä­di­kat ´Digi­ta­les Amt´ wol­len wir nicht nur das Enga­ge­ment die­ser Gemein­den, Städ­te und Land­krei­se wür­di­gen. Wir wol­len auch den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern dort zei­gen: Schaut her, hier könnt Ihr vie­le Eurer Anlie­gen schon online erledigen.“

Gemein­schafts­vor­sit­zen­der Tobi­as Rop­pelt beton­te: „Die Ver­wal­tung unse­rer vier Gemein­den ver­steht sich als Dienst­lei­ster für unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Damit ist es not­wen­dig und für uns selbst­ver­ständ­lich, mög­lichst vie­le Ange­bo­te auch digi­tal anzu­bie­ten. Beson­ders freue ich mich, dass wir oft Vor­rei­ter bei Inno­va­tio­nen und bei digi­ta­len Ange­bo­ten sind. So haben wir der­zeit schon 77 Online-Ver­fah­ren über das Bür­ger­por­tal im Ange­bot. Zusätz­lich infor­mie­ren mit dem Bür­ger­info­por­tal über die Rats­ar­beit in allen vier Gemein­den. Außer­dem kön­nen sich Bür­ge­rin­nen und Bür­ger über alle Bebau­ungs­plä­ne im Inter­net infor­mie­ren. Die wich­tig­sten Berei­che sind somit rund um die Uhr erreich­bar und natür­lich sind wir nach wie vor auch per­sön­lich zu den Öff­nungs­zei­ten für alle Anlie­gen da. Die Inter­net­sei­ten wur­den weit­mög­lichst bar­rie­re­frei aus­ge­stal­tet. Zusätz­lich infor­mie­ren wir in den sozia­len Medi­en über alle Neu­ig­kei­ten. Außer­dem haben wir durch ein Ter­min­bu­chungs­sy­stem die War­te­zei­ten im Rat­haus auf ein Mini­mum ver­kürzt. In Sachen Trans­pa­renz und Dienst­lei­stung blei­ben wir inno­va­tiv tätig, um den Ser­vice noch wei­ter voranzubringen.“

Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Digi­ta­les unter­stützt die Kom­mu­nen mit einer Viel­zahl von Maß­nah­men bei der Ver­wal­tungs­di­gi­ta­li­sie­rung. Mit dem För­der­pro­gramm „Digi­ta­les Rat­haus“ ste­hen ins­ge­samt rund 42 Mil­lio­nen Euro bereit. Gemein­den, Zusam­men­schlüs­se von Gemein­den sowie Gemein­de­ver­bän­de im Frei­staat Bay­ern kön­nen die­se Zuschüs­se im Rah­men des För­der­pro­gramms für die erst­ma­li­ge Bereit­stel­lung von Online-Dien­sten erhalten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Prä­di­kat „Digi­ta­les Amt“ fin­den Sie hier: https://​www​.stmd​.bay​ern​.de/​t​h​e​m​e​n​/​d​i​g​i​t​a​l​e​-​v​e​r​w​a​l​t​u​n​g​/​d​i​g​i​t​a​l​e​s​-​amt