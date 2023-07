UMLEI­TUNG DER LINI­EN 284, 285, 289 RICH­TUNG KLI­NI­KUM AM EURO­PA­KA­NAL, 293 UND 294/294S WEGEN SPER­RUNG DER KREU­ZUNG HAUPTSTRASSE/​UNIVERSITÄTSSTRAßE

Wegen Bau­ar­bei­ten ist der Kreu­zungs­be­reich Hauptstraße/​Universitätsstraße ab Mon­tag, 10. Juli bis Mon­tag, 11. Sep­tem­ber 2023 gesperrt. Die Stadt­bus­li­ni­en 284, 285, 289 Rich­tung Kli­ni­kum Am Euro­pa­ka­nal, 293 und 294/294S fah­ren in die­sem Zeit­raum eine Umlei­tung über Hen­ke­stra­ße und Goe­the­stra­ße bzw. umgekehrt.

Die Lini­en 284, 285 und 294/294S bedie­nen die Hal­te­stel­len Obe­re Karl­stra­ße nicht, als Ersatz die­nen die Hal­te­stel­len Huge­not­ten­platz, Bus­steig 5 und Lan­ge­marck­platz. Die Linie 289 Rich­tung Kli­ni­kum Am Euro­pa­ka­nal und die Linie 293 bedie­nen die Hal­te­stel­len Obe­re Karl­stra­ße in der Umlei­tungs­strecke. Die Linie 293 fährt in die­ser Zeit direkt über die Hal­te­stel­len Haupt­bahn­hof A und B.

Die Hal­te­stel­le Huge­not­ten­platz, Bus­steig 7 wird nicht bedient. Die Fahr­plä­ne der genann­ten Lini­en wer­den in die­sem Zeit­raum an die geän­der­te Strecken­füh­rung ange­passt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter

www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen