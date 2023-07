In der Kul­tur­fa­brik fand die Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Frei­en Wäh­ler Erlan­gen-Höch­stadt statt. Als Kreis­vor­sit­zen­der begrüß­te Kar­sten Fisck­al die anwe­sen­den Mit­glie­der; ein beson­de­rer Gruß ging an Stef­fen Schmidt, Kan­di­dat für den Bezirks­tag, Axel Rogner, Kan­di­dat für den Land­tag und an Ire­ne Häus­ler, die zur Ehren­vor­sit­zen­den ernannt wurde.

Wie schnell doch die Zeit ver­geht. Über ein Jahr ist es schon wie­der hier, in dem Adels­dorfs Bür­ger­mei­ster Kar­sten Fisch­kal den Vor­sitz der Frei­en im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt von Ire­ne Häus­ler über­nom­men hat. „Wir sehen uns als Dienst­lei­ster für die Orts­ver­bän­de und den Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt“, so Fisch­kal in sei­nem Rückblick.

Im ver­gan­ge­nen Ver­eins­jahr ist gesell­schaft­lich viel pas­siert und gera­de die Arbeit der bei­den Kan­di­da­ten wur­de sehr gelobt. „Ihr seid prä­sent und bringt euch ein“, so die stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­de Stef­fi Igel aus Kalch­reuth. Auch die Arbeit der Kreis­tags­frak­ti­on wur­de gewür­digt. Mit Dr. Mar­tin Ober­le stel­len die Frei­en Wäh­ler den stell­ver­tre­ten­den Land­rat im Land­kreis ERH. Anträ­ge und Anfra­gen, vor allem zur Ver­kehrs­si­cher­heit, Kreis­kran­ken­haus und zur StUB wer­den gestellt und auch wei­ter­hin von beglei­tet. Beson­ders wich­tig ist für uns auch die Unter­stüt­zung der Arbeit in den Ortsverbänden.

Nach der Ent­la­stung der Kas­sie­rer Tim Schep­pe und Axel Rogner wür­dig­te die Ver­samm­lung die Arbeit der ehe­ma­li­gen Kreis­vor­sit­zen­den Ire­ne Häus­ler. „Dir wur­de die Poli­tik ja gera­de­zu in die Wie­ge gelegt“, so Rogner in sei­ner Lau­da­tio. Seit 1995 ist Häus­ler poli­tisch aktiv, davon 27 Jah­re im Stadt­rat von Höch­stadt und 21 Jah­re im Kreis­tag. Ihr Leit­spruch ist „Wenn man etwas bewe­gen oder ver­än­dern will, muss man auch bereit sein selbst etwas dafür zu tun“. Ein­stim­mig wur­de Ire­ne Häus­ler von der Ver­samm­lung zur Ehren­vor­sit­zen­den gewählt.