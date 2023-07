BEZIR­KE­TAGS­PRÄ­SI­DENT FRANZ LÖFF­LER: „WIR MÜS­SEN DIE VER­SOR­GUNG NEU DEN­KEN UND FÜR DIE ZUKUNFT AUF SOLI­DE BEI­NE STELLEN“

Ver­schie­de­ne Stu­di­en zei­gen, dass Kin­der und bei vie­len jun­gen Men­schen Spu­ren hin­ter­las­sen. Auch in den kin­der- und jugend­psych­ia­tri­schen Fach­kli­ni­ken der baye­ri­schen Bezir­ke ist ein stei­gen­der Bedarf zu ver­zeich­nen, der zuvor schon hoch war. Gleich­zei­tig kämp­fen die bezirk­li­chen Fach­kran­ken­häu­ser wie vie­le ande­re Kli­ni­ken auch mit dem Fach­kräf­te­man­gel sowie mit ste­tig stei­gen­den Kosten für Ener­gie, Mate­ri­al oder Dienst­lei­stun­gen. Die­se Her­aus­for­de­run­gen betref­fen alle Bezirks­kli­ni­ken glei­cher­ma­ßen – egal ob für Erwach­se­ne oder Kin­der und Jugend­li­che. Die Aus­wir­kun­gen die­ser Kri­se zei­gen sich in der Kin­der- und Jugend­psych­ia­trie aller­dings wie in einem Brenn­glas beson­ders deut­lich, da sie men­gen­mä­ßig ein ver­hält­nis­mä­ßig klei­nes Ange­bot dar­stellt, in dem Ver­än­de­run­gen kaum aus­ge­gli­chen wer­den können.

Aus die­sem Grund wid­me­te sich die Fach­ta­gung am zwei­ten Tag der Voll­ver­samm­lung des Baye­ri­schen Bezir­ke­tags dem The­ma „Kri­sen, Klip­pen, Kon­zep­te – Kin­der- und Jugend­psych­ia­trie im Umbruch“. Neben einer Stand­ort­be­stim­mung stan­den auch Lösungs­an­sät­ze und Kon­zep­te für eine zukunfts­fä­hi­ge Ver­sor­gung im Fokus. Ver­bands­prä­si­dent Franz Löff­ler stell­te ein­gangs noch ein­mal klar: „Die Sicher­stel­lung der psych­ia­tri­schen Ver­sor­gung ist für die Bezir­ke nicht nur ein Anlie­gen, son­dern was die kli­ni­sche Ver­sor­gung betrifft, auch ein Kernauftrag.

Den­noch befin­den wir uns momen­tan an einem Wen­de­punkt. Mit inno­va­ti­ven Ideen und neu­en Kon­zep­ten müs­sen wir die Ver­sor­gung neu den­ken und für die Zukunft auf soli­de Bei­ne stellen.“

Bay­erns Gesund­heits­mi­ni­ster Holet­schek, der bei der Fach­ta­gung als Red­ner zu Gast war, dank­te den Bezir­ken ins­be­son­de­re für ihr gro­ßes Enga­ge­ment bei der Umset­zung des Baye­ri­schen Psy­chisch-Kran­ken-Hil­fe-Geset­zes mit den rich­tungs­wei­sen­den Kri­sen­dien­sten für Men­schen in see­li­scher Not.