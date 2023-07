„Die Kom­bi­na­ti­on von Knie­or­the­se und dem medi Rehab® one war die opti­ma­le Unter­stüt­zung nach mei­ner Verletzung!“

Anfang März zog sich Alex­an­der Schmid, Welt­mei­ster im Par­al­lel-Rie­sen­sla­lom beim Trai­ning einen Riss des vor­de­ren Kreuz­ban­des im lin­ken Knie zu und muss­te ope­riert wer­den. Im Inter­view berich­tet er, wel­che medi­zi­ni­schen Hilfs­mit­tel ihn bei sei­ner Reha­bi­li­ta­ti­on unterstützen.

Lie­ber Alex­an­der, wie wur­dest du nach der Ope­ra­ti­on therapiert?

„Am Tag mei­ner Ent­las­sung habe ich die medi­zi­ni­sche Knie­or­the­se M.4s com­fort bekom­men und den medi­zi­ni­schen Kom­pres­si­ons­strumpf medi Rehab one. Bei der Hart­rah­men­or­the­se M.4s com­fort hat­te ich jeder­zeit ein siche­res Gefühl, dass mei­ne emp­foh­le­ne Bewe­gungs­ein­schrän­kung ein­ge­hal­ten und das OP-Ergeb­nis nicht durch unbe­dach­te Bewe­gun­gen gefähr­det wird. Der medi Rehab one hat die The­ra­pie post­ope­ra­tiv sinn­voll ergänzt.“

Inwie­fern?

„Mein Knie war extrem geschwol­len und das Gelenk durch die Ope­ra­ti­on gereizt – das Haupt­ziel in der Früh­pha­se der Nach­be­hand­lung war, dies zu redu­zie­ren. Der kom­pres­si­ve Druck des medi Rehab one auf das Gewe­be hat gehol­fen, mei­ne Schwel­lung abzu­bau­en und schnel­ler wie­der in die Beweg­lich­keit zu kommen.“

Trägst du bei­de Hilfs­mit­tel aktu­ell noch?

„In Abspra­che mit mei­nem behan­deln­den Arzt und Phy­sio­the­ra­peu­ten habe ich die Knie­or­the­se sechs Wochen nach mei­ner Ope­ra­ti­on abge­legt, um zu ler­nen, mein Knie wie­der zu bela­sten und mög­lichst die alte Beweg­lich­keit zu errei­chen. Den medi­zi­ni­schen Kom­pres­si­ons­strumpf tra­ge ich aktu­ell noch.“

Wes­halb?

„Einer­seits sen­si­bi­li­siert er mich durch die Kom­pres­si­on für mei­ne Ver­let­zung, ande­rer­seits unter­stützt er mich, ohne ein­zu­schrän­ken. Und er beugt Schwel­lun­gen vor – das habe ich ganz klar gemerkt! Für mich war die Kom­bi­na­ti­on aus der Knie­or­the­se M.4s com­fort und dem medi Rehab one die opti­ma­le Unter­stüt­zung nach mei­ner Ver­let­zung! Ich bin über­zeugt, dass ich dadurch schnel­ler zur vol­len Beweg­lich­keit zurückkomme.“

Wann denkst du, wie­der an einem Ren­nen teil­neh­men zu können?

„Ein Rie­sen-High­light wäre, zum Sai­son­auf­takt in Söl­den Ende Okto­ber am Start zu sein und wie­der angrei­fen zu kön­nen! Falls nicht, den­ke ich ganz prag­ma­tisch: Haupt­sa­che ich bin schmerz­frei und bekom­me mein ‚Ski-Gefühl‘ zurück, sodass ich wie­der ans Limit gehen und Gas geben kann.“

Lie­ber Alex­an­der, herz­li­chen Dank für das Inter­view und viel Erfolg in der kom­men­den Saison!

Zweck­be­stim­mun­gen:

medi Rehab® one ist ein rund­ge­strick­ter medi­zi­ni­scher Kom­pres­si­ons­strumpf zur kom­pres­si­ven Ver­sor­gung der unte­ren Extre­mi­tä­ten, haupt­säch­lich zur Vor­beu­gung und Behand­lung von post­ope­ra­ti­ven und post­trau­ma­ti­schen Öde­men und all­ge­mei­nen Schwellungszuständen.

M.4s® com­fort ist eine Rah­men­or­the­se zur Füh­rung und Sta­bi­li­sie­rung des Knie­ge­lenks mit Exten­si­ons- / Flexionsbegrenzung.

