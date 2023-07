Wer sich nicht nur gern erfrischt, son­dern dabei auch sport­lich aktiv sein möch­te, hat im Ver­bund­ge­biet zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten. Wie wäre es mit einer Stand-Up-Padd­le- Tour auf einem spie­gel­glat­ten Natur­see, einer gemüt­li­chen Tret­boot­rund­fahrt in der Abend­son­ne oder einer wil­den Par­tie Wake­board mit Abküh­lungs­ga­ran­tie? Vie­le Seen und Was­ser­sport­mög­lich­kei­ten sind gut mit den Bus­sen und Bah­nen zu errei­chen. Wer ohne Auto anreist schont nicht nur das Kli­ma und die Natur vor Ort, son­dern mit gün­sti­gen Ange­bo­ten wie dem Tages­Ticket Plus oder dem Deutsch­land­ticket und ganz ohne teu­re Park­ge­bühr auch den Geld­beu­tel. Hier gibt es Was­ser­sport satt:

Dechs­endor­fer Weiher

Am Haus- und Hof­wei­her der Erlan­ger gibt es einen SUP‑, Tret­boot und Kajak­ver­leih. Tol­le Atmo­sphä­re, damit in die Abend­son­ne zu glei­ten. Im Bier­gar­ten oder am Kiosk kön­nen Erho­lungs­su­chen­de sich stärken.

Anrei­se: Mit dem RE oder der S1 nach Erlan­gen und dann wei­ter mit der Bus­li­nie 283 bis Dechs­endor­fer Weiher.

Alt­mühl­see

Wer Kitesur­fen, Wind­sur­fen oder Stand-Up-Padd­le ler­nen oder lei­hen will, ist hier rich­tig. Aber auch Segel­kur­se wer­den am zweit­größ­ten See im Frän­ki­schen Seen­land ange­bo­ten und die dazu­ge­hö­ri­gen Boo­te ver­mie­tet. Wer das alles nicht an einem Tag schafft, kann hier auch direkt am See campen.

Anrei­se zum Segel Cen­ter: Mit dem RE 16 oder der RB 60 nach Plein­feld, dann wei­ter mit der RB 62 nach Gun­zen­hau­sen, dann mit dem Bus 741 bis Wald West oder noch schnel­ler mit dem Ruf­bus 642.4 bis Wald See­zen­trum (bis zu eine Stun­de vor­her beim Ver­kehrs­un­ter­neh­men tele­fo­nisch anmelden).

Anrei­se zum Surf­cen­ter: Mit dem RE 16 oder RE 60 nach Plein­feld, dann wei­ter mit der RB 62 nach Gun­zen­hau­sen, dann mit dem Ruf­bus 642.1 bis Schlun­gen­hof Wohn­mo­bil­stell­platz (bis zu eine Stun­de vor­her beim Ver­kehrs­un­ter­neh­men tele­fo­nisch anmelden).

Gro­ßer Brombachsee

Ein Was­ser­sport­pa­ra­dies mit end­lo­sen Mög­lich­kei­ten ist der Brom­b­ach­see. Der gro­ße Bru­der im Frän­ki­schen Seen­land bie­tet mit einem Wake­park und Aqua­park rasan­tes Ver­gnü­gen. Wer es ruhi­ger mag, bekommt hier natür­lich auch Stand-Up-Padd­le-Boards und vie­le wei­te­re Was­ser­sport­ge­rä­te zum Verleih.

Anrei­se See: Mit der Bahn nach Gun­zen­hau­sen, Pfo­feld-Langlau, Plein­feld oder Pleinfeld-Ramsberg.

Anrei­se Wake­park / Aqua­park: Mit dem RE 16 oder RE 60 nach Plein­feld, dann wei­ter mit dem Anruf­sam­mel­ta­xi A645 bis Absberg, Bade­halb­in­sel (bis zu eine Stun­de vor­her beim Ver­kehrs­un­ter­neh­men tele­fo­nisch anmelden).

Anrei­se Segel­schu­le Greu­bel, Langlau: Mit dem RE 16 oder RE 60 nach Plein­feld, dann wei­ter mit der RB 62 nach Pfo­feld, Langlau.

Anrei­se Segel­schu­le Fürst, Ramsberg: Mit dem RE 16 oder RE 60 nach Plein­feld, dann wei­ter mit der RB 62 nach Ramsberg.

Roth­see

Tret­boot­ver­leih, Stand-Up-Padd­le-Kur­se und Segel­schu­le las­sen das Was­ser­port­herz am Süd­ufer des Roth­sees höherschlagen.

Anrei­se: Mit der S5 oder dem RE 1 nach Aller­s­berg, dann wei­ter mit dem Bus 633 bis Heu­berg (b. Hil­pol.) Staatsstr.

Hah­nen­kamm­see

Deut­lich klei­ner und weni­ger besucht liegt ganz im Süden des VGN-Gebiets der idyl­li­sche Hah­nen­kamm­see. Hier gibt es Ent­span­nung und Erho­lung pur – wer nicht nur am Strand lie­gen oder im Bier­gar­ten sit­zen möch­te, kann mit einem Tret­boot, Ruder­boot oder Kajak über den See schippern.

Anrei­se: Mit dem RE 16 oder RE 60 nach Treucht­lin­gen, dann mit dem Bus 887 nach Hech­lin­gen a. See, Urs­hei­mer Straße.

Hap­pur­ger Stausee

Wäh­rend Wan­der­be­gei­ster­te den idyl­li­schen See in der Hers­brucker Alb umrun­den und herr­li­che Aus­sich­ten vom hoh­len Fels genie­ßen, kön­nen Was­ser­fans im Som­mer an Wochen­en­den am See­ufer SUP-Boards lei­hen. Auch Yoga-Kur­se direkt am See wer­den angeboten.

Anrei­se: Mit dem RE 41 nach Hers­bruck (r. d. Peg­nitz) dann mit dem Bus 334 (Hap­pur­ger-Stau­see-Express) bis zum See. Alter­na­tiv mit der S1 bis Hap­purg und dann etwa 1,5 Kilo­me­ter bis zum Stau­see spazieren.

Noch mehr Ideen und Inspi­ra­tio­nen rund um die akti­ve Frei­zeit im VGN-Gebiet gibt es auch auf Insta­gram @vgn_freizeit.