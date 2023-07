Die hei­li­gen Bis­tums­grün­der sind als Play­mo­bil­fi­gu­ren im Diö­ze­san­mu­se­um erhältlich

Pünkt­lich zum Hein­richs­fest am kom­men­den Wochen­en­de stellt das Erz­bis­tum Bam­berg eine neue Play­mo­bil-Son­der­edi­ti­on vor: Kai­ser Hein­rich und Kai­se­rin Kuni­gun­de als Set. Das Beson­de­re der Edi­ti­on sind die Umhän­ge der bei­den Play­mo­bil­fi­gu­ren, die den im Muse­um bewahr­ten Kai­ser­män­teln nach­emp­fun­den sind: der blaue Ster­nen­man­tel und der wei­ße Kuni­gun­den­man­tel. Pro ver­kauf­tem Set gehen zwei Euro an das Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt in Bamberg.

„Ich bin mir sicher, dass sich Kin­der und Erwach­se­ne glei­cher­ma­ßen für Hein­rich und Kuni­gun­de als Play­mo­bil­fi­gu­ren begei­stern kön­nen“, sagt Bir­git Kast­ner, die Haupt­ab­tei­lungs­lei­te­rin Kunst und Kul­tur des Erz­bis­tums Bam­berg. Mit dem Kauf des Play­mo­bil-Kai­ser­paa­res unter­stüt­zen die Käu­fer gleich­zei­tig einen guten Zweck. „Vom Ver­kaufs­preis von 11,90 Euro kom­men zwei Euro dem Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt in Bam­berg zugu­te“, erläu­tert Kast­ner. Bereits im Jahr des Dom­ju­bi­lä­ums 2012 gab es eine Son­der­edi­ti­on in Zusam­men­ar­beit mit der Fir­ma Play­mo­bil, die ihren Sitz in Zirn­dorf und damit im Erz­bis­tum Bam­berg hat. Damals wur­de eine Figur des Bam­ber­ger Rei­ters auf­ge­legt, die mitt­ler­wei­le ver­grif­fen ist.

Die Ori­gi­na­le der zwei Figu­ren befin­den sich am Adam­s­por­tal des Bam­ber­ger Doms und gehö­ren wie der Bam­ber­ger Rei­ter auch zum Figu­ren-Pro­gramm aus dem frü­hen 13. Jahr­hun­dert. Die berühm­ten Kai­ser­ge­wän­der, der Ster­nen­man­tel Hein­richs II. und der Kuni­gun­den­man­tel, sind Teil der welt­weit ein­zig­ar­ti­gen Tex­ti­li­en­samm­lung aus dem 11. Jahr­hun­dert und im Diö­ze­san­mu­se­um Bam­berg zu besichtigen.

Das Play­mo­bil-Set Hein­rich und Kuni­gun­de ist nicht im Spiel­wa­ren­han­del, son­dern nur exklu­siv im Shop des Bam­ber­ger Diö­ze­san­mu­se­ums erhält­lich. Zudem wird das Play­mo­bil-Kai­ser­paar am Sonn­tag des Hein­richs­fests zwi­schen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr ver­kauft. Infor­ma­tio­nen und Öff­nungs­zei­ten www​.dioe​ze​san​mu​se​um​-bam​berg​.de.