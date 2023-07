MUSI­KA­LI­SCHER FAMILIENNACHMITTAG

Im Rah­men unse­res 100-jäh­ri­gen Ver­eins­ju­bi­lä­ums ver­an­stal­ten wir am Sams­tag, den 29. Juli 2023 ab 14 Uhr einen bun­ten musi­ka­li­schen Nach­mit­tag für Kin­der, Jugend­li­che und Familien!

Hört euch ver­schie­de­ne Kin­der- und Jugend­chö­re aus der Umge­bung auf unse­rer Büh­ne im Fest­zelt an und lasst euch dabei ein lecke­res Stück Kuchen oder Tor­te schmecken! Tobt euch auf unse­rer Hüpf­burg aus, gewinnt tol­le Prei­se an unse­rem Glücks­rad und habt den Spaß eures Lebens bei unse­rer gro­ßen fina­len Was­ser­bom­ben­schlacht! Wir bie­ten tol­le Aktio­nen wie Kin­der­schmin­ken, Hair wraps (bunt umwickel­te Haar­sträh­nen), Tat­toos und einen Süßig­kei­ten-Stand. Ihr seht, es ist für jeden was dabei!

PAR­TY MIT JOSI, MICHA UND MONA

Am Abend geht es dann ab 20 Uhr wei­ter: Das über­re­gio­nal bekann­te Trio JAM & Mona hei­zen unser Fest­zelt so rich­tig ein! Vor­her könnt ihr beste frän­ki­sche Spe­zia­li­tä­ten der Gast­stät­te Dipp­a­cher in unse­rem Fest­zelt genie­ßen! Die Vor­stand­schaft hat sich extra für den Abend ein pfif­fi­ges Spe­cial über­legt: Jede Trup­pe, die einen Tisch zwi­schen 20 und 21 Uhr voll besetzt hat, erhält von uns eine 10€-Wertmarke, die an die­sem Abend ein­ge­löst wer­den kann!

Und weil Anna­fest ja bekannt­lich sowie­so „alla Dooch“ ist, kommt an die­sem Abend lie­ber nach Pop­pen­dorf! Die­sen unver­gess­li­chen Abend gibt es genau­so nur ein Mal über­haupt! Also tut euch alle zusam­men: Fami­lie, Kol­le­gen, Freun­de, Fuß­ball­mann­schaft, Ver­ein oder Stamm­tisch und fei­ert mit uns bis tief in die Nacht! Wir freu­en uns auf euer zahl­rei­ches Kommen!

Alle Infos rund zum Fest­wo­chen­en­de sind auf Face­book, Insta­gram und unse­rer Home­page www​.pop​pen​dorf​.de/​g​e​s​a​n​g​v​e​r​e​in/ zu finden!