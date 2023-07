Am Diens­tag, 11.07.2023 fin­det um 19.00 Uhr im Rat­haus Wie­sen­t­hau die 35. öffent­li­che Sit­zung des Gemein­de­ra­tes Wie­sen­t­hau statt.

Tages­ord­nung:

A) ÖFFENT­LI­CHE SITZUNG

1. Geneh­mi­gung des Pro­to­kolls der 34. öffent­li­chen Sit­zung vom 13.06.2023

2. Infor­ma­ti­on über Beschlüs­se aus der letz­ten nicht­öf­fent­li­chen Sitzung

3. Vor­stel­lung der Ergeb­nis­se aus der Fra­ge­bo­gen­ak­ti­on im Rah­men des ISEK durch das Büro BFS+

4. Bauanträge

4.1 Antrag auf Vor­be­scheid – Wohn­haus­auf­stockung vom Ein­fa­mi­li­en­wohn­haus mit Ein­lie­ger­woh­nung zum Zwei­fa­mi­li­en­wohn­haus auf Fl​.Nr. 759/2 Gemar­kung Wiesenthau

5. Betei­li­gungs­ver­fah­ren zur Ände­rung des Regio­nal­plans Ober­fran­ken-West; betref­fend die Neu­aus­wei­sung der Vor­rang­ge­bie­te für Wind­kraft­an­la­gen 503 „Lan­ge Meile

Nord“, 504 „Lan­ge Mei­le Süd I“ sowie 504 a „Lan­ge Mei­le Süd II“

6. Geför­der­ter Breit­band­aus­bau in der Gemein­de Wie­sen­t­hau: Auf­trags­ver­ga­be zum Glasfaserausbau

7. Infor­ma­tio­nen des Bürgermeisters

8. Anfragen

Vor dem Ein­tritt in die Tages­ord­nung besteht für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die Gele­gen­heit, Anlie­gen außer­halb der Tages­ord­nung vorzubringen.

Es ergeht eine herz­li­che Ein­la­dung an alle Bür­ge­rin­nen und Bürger.

GEMEIN­DE WIESENTHAU

gezeichnet

Drum­mer, 1. Bürgermeister

Hin­weis:

Die näch­ste Sit­zung des Gemein­de­ra­tes Wie­sen­t­hau fin­det vor­aus­sicht­lich am Diens­tag, den 19.09.2023 statt. Anträ­ge zur Tages­ord­nung sind bis spä­te­stens 10 Tage vor der Sit­zung, dem­nach bis spä­te­stens 09.09.2023 bei 1. Bgm. Drum­mer oder bei der VG Gos­berg einzureichen.