Wie sehen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die Zukunft der Stadt Coburg? Wo muss etwas getan wer­den, um Coburg für alle Gene­ra­tio­nen zukunfts­fä­hig und lebens­wert zu gestalten?

Der demo­gra­fi­sche Wan­del bringt unzäh­li­ge Chan­cen mit sich: Zuge­wan­der­te Fach­kräf­te und älte­re Men­schen berei­chern nicht nur unse­re Gesell­schaft, son­dern bie­ten auch die Mög­lich­keit, posi­ti­ve Impul­se für das Zusam­men­le­ben in der Zukunft zu set­zen. Im Rah­men des Bun­des­mo­dell­pro­jekts „Zukunfts­werk­statt für Kom­mu­nen – attrak­tiv im Wan­del“ (ZWK) wer­den bun­des­weit 40 Kom­mu­nen bis zum Jahr 2024 bei der Gestal­tung des Demo­gra­fi­schen Wan­dels vor Ort beglei­tet und unterstützt.

„Es ist eine enor­me Berei­che­rung, dass wir als Stadt Coburg für das Bun­des­mo­dell­pro­jekt aus­ge­wählt wor­den sind“, erklärt 3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin. „Dadurch kön­nen wir jetzt hier vor Ort in Coburg gemein­sam mit allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern und der Unter­stüt­zung der ZWK aktiv wer­den und die Fol­gen des demo­gra­fi­schen Wan­dels posi­tiv nut­zen. So kön­nen wir Coburg auch in Zukunft sowohl für die Wirt­schaft attrak­tiv als auch für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in allen Gene­ra­tio­nen lebens­wert gestal­ten“, erklärt der 3. Bür­ger­mei­ster, Can Aydin.

Um die kon­kre­ten Fra­gen und eine Stra­te­gie für Coburg zu ent­wickeln, sind nun alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger herz­lich ein­ge­la­den, ihre eige­nen Ideen für das Bun­des­mo­dell­pro­jekt vor Ort in Coburg ein­zu­brin­gen: Wel­che The­men sind den Coburger*innen beson­ders wich­tig und wie kön­nen die­se best­mög­lich für alle Gene­ra­tio­nen umge­setzt wer­den, um die Stadt noch lebens­wer­ter und attrak­ti­ver zu gestalten?

„Zukunfts­werk­statt – Demo­gra­fie braucht Stra­te­gie“ am 13. Juli 2023 von 16 bis 20 Uhr in der CoJe, Rosen­au­er Str. 45, 96450 Coburg

„Vor­ab hat die Stadt Coburg vier The­men­be­rei­che fest­ge­legt, die wir hier in Coburg ange­hen möch­ten: Wirt­schaft, Arbeit & Wis­sen­schaft; Woh­nen & Stadt­ge­stal­tung; Teil­ha­be sowie Inte­gra­ti­on & Viel­falt Wirt­schaft“, erklärt Bian­ca Haisch­ber­ger, die Lei­te­rin der Stabs­stel­le Bünd­nis „Coburg – Die Fami­li­en­stadt & Demo­gra­fie“. „Wäh­rend der Ver­an­stal­tung behan­deln die Teil­neh­men­den gemein­sam mit aus­ge­wähl­ten Moderator*innen ver­schie­de­ne Pha­sen der vier The­men­be­rei­che des För­der­pro­jekts, the­ma­ti­sie­ren der­zei­ti­ge Pro­blem­stel­lun­gen und erar­bei­ten mit ihren eige­nen Impul­sen und Visio­nen eine Stra­te­gie für eine zukünf­ti­ge Ver­bes­se­rung und Problemlösung.“

Alle Infos zum För­der­pro­jekt sowie zur Ver­an­stal­tung und der Anmel­de­link sind unter www​.coburg​.de/​z​u​k​u​n​f​t​s​w​e​r​k​s​t​att ersichtlich.

Für Fra­gen steht auch das Bünd­nis „Coburg – Die Fami­li­en­stadt & Demo­gra­fie“ unter familie@​coburg.​de oder tele­fo­nisch 09561/89–3011 zur Verfügung.

Die Ver­an­stal­tung wird im Rah­men des Modell­pro­jek­tes „Zukunfts­werk­statt Kom­mu­nen“ durch­ge­führt und vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend gefördert.