Die Rei­he „Musik in frän­ki­schen Spi­tal­kir­chen“ star­tet im Muse­um Kir­che in Fran­ken am Frei­tag, 14. Juli. Ab 20:00 Uhr erwar­tet das Publi­kum mit Leich­tig­keit und Mühe­lo­sig­keit vor­ge­tra­ge­ne Alte Musik mit neu­en Klän­gen – im Ita­lie­ni­schen mit dem Begriff Sprez­za­tu­ra umrissen.

Das Pro­jekt Sprez­za­tu­ra erwächst aus dem Zusam­men­tref­fen drei­er Musi­ke­rin­nen und Musi­ker mit viel­fäl­ti­ger Aus­bil­dung, brei­ter Erfah­rung im Bereich der Alten Musik und der Lei­den­schaft an jed­we­der Form von musi­ka­li­scher sprez­za­tu­ra. Der Lau­te­nist Andre­as Are­nd ent­wickel­te zusam­men mit dem Instru­men­ten­bau­er Valen­tin Oel­mül­ler ein neu­ar­ti­ges Instru­ment – eine Gitar­re, wel­che sowohl gezupft als auch mit Bogen gestri­chen wer­den kann. Die Lyra Poly­ver­sa­lis ermög­licht ihm den flie­gen­den Wech­sel zwi­schen Melo­dien und Har­mo­nien, um im Spiel sei­nen musi­ka­li­schen Ein­falls­reich­tum zu materialisieren.

Mit der bas­ki­schen Sän­ge­rin June Tel­let­xea erar­bei­te­ten sie ein Pro­gramm, das Eigen­kom­po­si­tio­nen mit tra­di­tio­nel­len Ibe­ri­schen Lie­dern ver­bin­det. Alte Musik trifft auf neue Klän­ge, ange­rei­chert mit der Lust am gespro­che­nen Wort und unter­stützt von Wolf­gang Eger an der Per­cus­sion. Ein Dia­log zwi­schen dem Gestern und Heu­te, mit gol­de­nem Faden und der Sei­de der Musen des Par­nass zusam­men­ge­näht. Wei­te­re Ter­mi­ne der Kon­zert­rei­he in ande­ren Spi­tal­kir­chen sind am Sams­tag, 15. Juli in der Spi­tal­kir­che Och­sen­furt vor­ge­se­hen (20:00 Uhr), außer­dem am Sonn­tag, 16. Juli, ab 17:00 Uhr in der Spi­tal­kir­che Röt­tin­gen, ab 20:00 Uhr in der Spi­tal­kir­che Aub.

Bei einem wei­te­ren Kon­zert im Frän­ki­schen Frei­land­mu­se­ums geht es in die jün­ge­re Ver­gan­gen­heit zurück: Das Inter­na­tio­na­le Festi­val des Lie­des des Ver­eins „Musik ins Leben“ holt „The Beat­les Revi­val Band“ in den Alten Bau­hof auf dem Holz­markt. Ab 19:00 Uhr erklin­gen dort Ohr­wür­mer von „Yester­day“ über „Let it be“ bis „Ser­geant Pep­pers“. Der Ein­tritt kostet 30 Euro, Kar­ten­re­ser­vie­run­gen unter www​.dein​-lied​.com.