„Ein wich­ti­ger Bau­stein für die Umwelt­bil­dung unse­rer Kinder!“

Um schon die jüng­sten Land­kreis­bür­ge­rin­nen und ‑bür­ger für die wich­ti­gen The­men „Kli­ma- und Umwelt­schutz sowie fai­rer Han­del“ zu sen­si­ble­ren, ver­tei­len die Fach­be­rei­che „Nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung“ und „Kli­ma­schutz“ am Land­rats­amt Bam­berg auch in die­sem Jahr wie­der die „Möhrchen“-Hausaufgabenheft an die künf­ti­gen Viertklässler.

Stell­ver­tre­tend für alle Grund­schu­len im Land­kreis durf­ten sich jetzt Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Para­dies­tal­schu­le in Sta­del­ho­fen freu­en. Sie beka­men ihre „Möhrchen“-Hausaufgabenheft von Land­rat Johann Kalb über­reich: „Die­ses Haus­auf­ga­ben­heft ist ein wich­ti­ger Bau­stein für die Umwelt­bil­dung unse­rer Kinder!“

Das „Möhr­chen“ bie­tet neben den all­ge­mei­nen Infor­ma­tio­nen, die ein Haus­auf­ga­ben­heft beinhal­ten muss, vie­le wert­vol­le Tipps. Es gibt Aus­kunft zum The­ma Ein­kauf regio­na­ler und sai­so­na­ler Pro­duk­te und besitzt zusätz­lich einen tol­len Ern­te­ka­len­der. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler fin­den dort zusätz­lich Infor­ma­tio­nen zu fai­ren Han­del, Glo­ba­li­sie­rung und Gerech­tig­keit. Abge­run­det wird das Heft mit vie­len wei­te­ren Kli­ma- und Umwelttipps.

Das Heft ist für die Schü­le­rin­nen und Schü­ler kosten­los und wird in den kom­men­den Tagen an alle künf­ti­gen Viert­kläss­ler der Grund­schu­len im Land­kreis Bam­berg verteilt.