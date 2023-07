Deutsch­land­weit lei­den rund elf Mil­lio­nen Men­schen an Dia­be­tes, Ten­denz stei­gend. In Bay­ern betrifft das 10,5 Pro­zent der Bevöl­ke­rung. Das macht auch vor Stadt und Land­kreis Bay­reuth nicht halt.

Aus die­sem Grund haben Land­rat Flo­ri­an Wie­demann und Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger heu­te im Land­rats­amt Bay­reuth die „Urban Dia­be­tes Decla­ra­ti­on“ (frei über­setzt: die Kom­mu­na­le Dia­be­tes-Erklä­rung) unter­zeich­net. Damit spre­chen sie sich dafür aus, künf­tig im Rah­men ihrer kom­mu­na­len Mög­lich­kei­ten Zie­le zur Ver­mei­dung von Dia­be­tes zu unterstützen.

Basis der Dekla­ra­ti­on ist die Koope­ra­ti­on zwi­schen der Regi­on Bay­reuth und dem däni­schen Phar­ma­un­ter­neh­men Novo Nor­disk im Rah­men des Pilot­pro­jekts „Dri­ving Chan­ge for Healt­hy Cities“.

Mit der Unter­schrift der Urban Dia­be­tes Decla­ra­ti­on beken­nen sich die Stadt Bay­reuth und der Land­kreis Bay­reuth dazu, die kom­mu­na­len Maß­nah­men zur Prä­ven­ti­on von Dia­be­tes und den damit ver­bun­de­nen Kom­pli­ka­tio­nen zu beschleunigen.

Seit fast 100 Jah­ren setzt sich Novo Nor­disk dafür ein, das Leben der Men­schen mit chro­ni­schen Erkran­kun­gen wie Dia­be­tes und Adi­po­si­tas zu ver­bes­sern. „Neben der Ent­wick­lung und Bereit­stel­lung von Arz­nei­mit­teln ist Prä­ven­ti­on eine zen­tra­le Säu­le unse­rer sozia­len Ver­ant­wor­tung“, erklärt Pia Vorn­holt, die bei Novo Nor­disk die Abtei­lung Public Affairs ver­ant­wor­tet. „Hier suchen wir den Schul­ter­schluss mit star­ken Part­nern, die gemein­sam mit uns etwas ver­än­dern wollen.“

Mit dem Pilot­pro­jekt „Dri­ving chan­ge for Healt­hy cities“ über­neh­men Stadt und Land­kreis Bay­reuth eine Vor­rei­ter­rol­le. Mit Aktio­nen wie „Bay­reuth bewegt sich“, „Pra­xis bewegt sich“ und „KIDS bewe­gen sich“, wer­den unter­schied­li­che Ziel­grup­pen ange­spro­chen und motiviert.

Wel­che Zie­le stecken dahinter?

Gesund­heits­för­dern­den Maß­nah­men soll eine höhe­re Prio­ri­tät ein­ge­räumt wer­den, indem prä­ven­ti­ve Mög­lich­kei­ten zur Ver­mei­dung von Dia­be­tes grei­fen. Gesund­heit soll als Quer­schnitt­the­ma bei Ent­schei­dungs­pro­zes­sen mit inte­griert wer­den. Die Netz­wer­ke in der Regi­on sol­len aus­ge­baut und kon­kre­te Pro­jek­te umge­setzt wer­den. Dabei soll der Zugang zu allen Alters­grup­pen mög­lich sein, sozia­le und kul­tu­rel­le Unter­schie­de berück­sich­tigt werden.

„Wir haben hier in unse­rer ober­frän­ki­schen Regi­on sehr gute Vor­aus­set­zun­gen für eine gesun­de Lebens­füh­rung. Allein die räum­li­chen Bege­ben­hei­ten mit einer rela­tiv intak­ten Umwelt, den Natur­par­ken und natur­ver­träg­li­chen Frei­zeit­an­ge­bo­ten, dem teils noch dörf­lich und gemein­schaft­lich gepräg­ten Leben im länd­li­chen Raum, kön­nen zu einem gesun­den Lebens­stil bei­tra­gen,“ so Land­rat Wie­demann bei der Unter­zeich­nung. Ober­bür­ger­mei­ster Ebers­ber­ger ergänzt: „Mit dem Kli­ni­kum Bay­reuth, bie­ten wir für unse­re Stadt- und Land­be­völ­ke­rung ein ört­li­ches Kran­ken­haus der Maxi­mal­ver­sor­gung. Zudem haben wir in der Stadt, aber auch im Land­kreis, vie­le Fach­arzt­pra­xen, die die Pati­en­ten ent­spre­chend ver­sor­gen.“ Stadt und Land­kreis Bay­reuth sind recht gut auf­ge­stellt, es kann jedoch noch vie­les Wei­te­res bewirkt werden.

Wie kann das kon­kret gelingen?

Unter dem Dach der Gesund­heits­re­gi­on Bay­reuth und der Gesund­heits­re­gi­on plus von Stadt und Land­kreis Bay­reuth sol­len das Netz­werk der Akteu­re noch wei­ter aus­ge­baut und kon­kre­te Pro­jek­te umge­setzt werden.

Mit der Koope­ra­ti­on star­ten Stadt und Land­kreis Bay­reuth direkt im Herbst mit den näch­sten Akti­ons­wo­chen Gesund­heit unter dem Mot­to: „Lecker. Fit. – Mach mit!“ Die Auf­takt­ver­an­stal­tung mit zahl­rei­chen Koope­ra­ti­ons­part­nern fin­det am 23. Sep­tem­ber im Ehren­hof in Bay­reuth statt. Gleich­zei­tig star­tet die ein­jäh­ri­ge Kam­pa­gne „Bay­reuth bewegt sich“. Im Dezem­ber wird es einen beweg­ten Advents­ka­len­der geben und im spä­ten Früh­jahr vie­le beweg­te Schnup­per­an­ge­bo­te mit den Ver­ei­nen in unse­rer Regi­on. Par­al­lel lau­fen bereits jetzt die bei­den Pro­jek­te „Pra­xis in Bewe­gung“ unter der Feder­füh­rung von Dr. Wolf von Auf­seß und „Kids in Bewe­gung“ mit Dr. Sil­via Fer­nan­dez-Rodri­guez vom „med4Kidz“-Zentrum für Kin­der- und Jugend­me­di­zin und dem Bay­reu­ther Zen­trum für Sport­wis­sen­schaf­ten der Uni­ver­si­tät Bayreuth.

Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen zur Diabetesentwicklung

Bis zum Jahr 2045 wer­den 75 Pro­zent der Men­schen mit Dia­be­tes in Städ­ten leben. Städ­te beein­flus­sen, wie wir leben, was wir essen, wie viel wir uns bewe­gen, unter wel­chen Bedin­gun­gen wir arbei­ten, ob wir gesund blei­ben oder krank wer­den. Das Risi­ko, an Typ-2-Dia­be­tes zu erkran­ken, ist in der Stadt um 40 Pro­zent höher als auf dem Land.

Der Schlüs­sel zur Dia­be­tes­prä­ven­ti­on liegt daher in den Städ­ten. Die Dia­be­tes­kur­ve steigt ste­tig an, ändern wir hier nichts, wer­den wir im Jahr 2045 mehr als 745 Mil­lio­nen Pati­en­ten welt­weit haben.