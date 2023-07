„Junglö­wen“ zu Gast in Oberfranken

Am kom­men­den Sonn­tag, den 09. Juli 2023, fin­det ein hoch­klas­si­ges Nach­wuchs­tur­nier auf dem Sport­ge­län­de des FC Wacker Trails­dorf statt. Die U15-Nach­wuchs­ta­len­te ver­schie­de­ner renom­mier­ter Fuß­ball­ver­ei­ne tref­fen in einem hoch­ka­rä­ti­gen Lei­stungs­ver­gleich auf­ein­an­der. Der Wett­be­werb ver­spricht packen­de Duel­le und sport­li­che Höchstleistungen.

Neben dem „Lokal­ma­ta­dor“ vom FC Ein­tracht Bam­berg 2010 neh­men der TSV 1860 Mün­chen, der VfR Heil­bronn und der VfL Kas­sel am Lei­stungs­ver­gleich teil. Die „Junglö­wen“ aus der baye­ri­schen Lan­des­haupt­stadt rei­sen mit dem jün­ge­ren C‑Ju­nio­ren-Jahr­gang an, der sich in der För­der­li­ga der Bun­des­li­gi­sten bereits mit der „Crè­me de la Crè­me“ der baye­ri­schen Junio­ren misst. Aber auch die Ver­tre­ter aus Kas­sel und Heil­bronn müs­sen sich kei­nes­wegs ver­stecken: Der VfL Kas­sel ging in der abge­lau­fe­nen Sai­son noch in der höch­sten Junio­ren­li­ga Hes­sens an den Start und der VfR Heil­bronn spielt der­zeit in der Lan­des­staf­fel Württemberg.

„Wir freu­en uns auf das Auf­ein­an­der­tref­fen von vier ver­schie­de­nen Fuss­ball­re­gio­nen hier in Trails­dorf. Wir wol­len aber nicht nur für alle Teams ein guter Gast­ge­ber sein, son­dern auch allen Zuschau­ern und wei­te­ren Betei­lig­ten einen schö­nen und kurz­wei­li­gen Fuß­ball­nach­mit­tag bie­ten.“ sagt Niklas Rajc­zyk, 2. Vor­sit­zen­der des FC Wacker Trailsdorf.

Der Lei­stungs­ver­gleich beginnt um 12 Uhr mit der Par­tie zwi­schen dem TSV 180 Mün­chen und dem VfL Kas­sel. Im Anschluss grei­fen auch der FC Ein­tracht Bam­berg 2010 und der VfR Heil­bronn in das sport­li­che Gesche­hen ein. Die letz­te Begeg­nung ist für 17 Uhr vor­ge­se­hen. Fuß­ball­be­gei­ster­te sind herz­lich ein­ge­la­den, die Nach­wuchs­ta­len­te anzu­feu­ern und die „Stars von mor­gen“ haut­nah zu erle­ben. Der Ein­tritt ist kosten­los und für das leib­li­che Wohl wird bestens gesorgt sein.

Der FC Wacker Trails­dorf freut sich dar­auf, die teil­neh­men­den Mann­schaf­ten sowie alle Fuß­ball­be­gei­ster­ten auf sei­nem Sport­ge­län­de will­kom­men zu heißen.

Link zum Spiel­plan: https://​www​.mein​tur​nier​plan​.de/​s​h​o​w​i​t​.​p​h​p​?​i​d​=​1​6​8​3​2​2​7​815