Stadt stellt Stadt­teil­netz­werk moder­nes Gefährt zur Verfügung

Wer sich ger­ne mal mit einer Rik­scha durch die Stadt kut­schie­ren las­sen möch­te, der hat jetzt die Mög­lich­keit dazu: Im Rah­men des Pro­jekts Mit­Mach­Kli­ma hat die Stadt­ver­wal­tung eine Fahr­rad­rik­scha mit Elek­tro­mo­tor ange­schafft, die künf­tig in Bam­bergs Stadt­tei­len zum Ein­satz kommt. „Mit der Rik­scha möch­ten wir mehr Mobi­li­tät für kör­per­lich ein­ge­schränk­te Men­schen schaf­fen und den Aus­tausch zwi­schen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern för­dern,“ beton­te Bür­ger­mei­ster und Kli­ma­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp bei der offi­zi­el­len Vor­stel­lung der Rik­scha „Care­Crui­ser“. Sie wan­dert zwi­schen den Stadt­teil­bü­ros und kommt so in allen Ecken der Stadt zum Einsatz.

Damit aber der „Care­Crui­ser“ so oft wie mög­lich in den Stadt­tei­len zum Ein­satz kommt, wer­den jetzt Men­schen gesucht, die sich ger­ne ehren­amt­lich enga­gie­ren und jede Men­ge Spaß am Radeln haben. Wann und wie oft Rik­scha­fahr­ten ange­bo­ten wer­den, das bestim­men die Ehren­amt­li­chen selbst und rich­tet sich nach der aktu­el­len Wet­ter­la­ge. Bevor es los­geht, erhal­ten alle Ehren­amt­li­chen eine kosten­lo­se Schu­lung und einen Erste-Hil­fe-Kurs am 8. Juli, zwi­schen 9:30 und 14:30 Uhr auf dem Ver­kehrs­übungs­platz in der Pesta­loz­zi­stra­ße. Anmel­dung unter: mitmachklima@​stadt.​bamberg.​de oder www​.mit​mach​kli​ma​.de/​r​i​k​s​cha bzw. unter 0951 87–1449.