Am Sonn­tag, 9. Juli wird am Streit­ber­ger Berg 16 in Streit­berg mit einem Jah­res­fest groß gefei­ert: Das Senio­ren­zen­trum Mar­tin Luther fei­ert sei­nen 66. Geburts­tag, das Dia­ko­ni­sche Wer­kes Bam­berg-Forch­heim ist 2023 ein drei­vier­tel Jahr­hun­dert jung.

Los geht´s mit einem Fest­got­tes­dienst unter dem Mot­to „Aus Lie­be zu Euch!“ um 10 Uhr im beschüt­zen Gar­ten, den ein Team rund um Pfar­rer David Kies­lich gestal­ten wird. Betei­ligt dar­an sind auch der Posau­nen­chor sowie der Michae­li­schor Streitberg.

Danach umrahmt das Stim­mungs­mu­sik­trio „diedoh“ aus Auf­seß das Mit­tag­essen in den herr­li­chen Außen­anal­gen des Senio­ren­zen­trums. Neben Schwei­ne­bra­ten mit Klö­ßen wird auch eine Gemü­se­pfan­ne sowie Kuchen und Eis ange­bo­ten. Dazu gibt´s die jeweils pas­sen­den Getränke

Selbst­ver­ständ­lich kann das Haus auf eige­ne Faust oder bei einer Füh­rung besich­tigt wer­den, dabei kann man Ein­blick und Infor­ma­tio­nen in die Pfle­ge und Betreu­ung im Alter in all ihren ver­schie­de­nen Facet­ten bekommen.

Zudem gibt es eine Pflan­zen­bör­se mit von den Senio­ren gezo­ge­nen Pflan­zen und die jün­ge­ren Gäste kön­nen sich am Shuff­le­board oder an der Kegel­bahn messen.

Gegen 15 Uhr endet wird der Tag der offe­nen Tür bei den Pfle­ge­ex­per­ten mit Herz in der Frän­ki­schen Schweiz enden. Herz­li­che Einladung!