Kir­chen­füh­rung, Musik und Tex­te: Das erwar­tet die Besu­cher am Sonn­tag, 9. Juli, in der evan­ge­li­schen Chri­stus­kir­che in Weis­main. Pfar­rer Ulrich Jobst führt um 17.30 Uhr in die Geschich­te der 1960 ein­ge­weih­ten Kir­che ein. Um 18 Uhr erwar­ten die Besu­cher Har­fen­me­lo­dien, Orgel­mu­sik und Tex­te: „Vom Seh­nen und Suchen“ lau­tet das Mot­to, unter dem die­ser Som­mer­abend steht. Klän­ge und Tex­te, die sich um Hoff­nun­gen, Sehn­sucht und Gebe­te ran­ken, laden zum Inne­hal­ten ein. Mit­wir­ken­de sind die Har­fe­ni­stin Chri­sti­ne Leib­brand-Küg­ler, Deka­nats­kan­to­rin Ulri­ke Heu­beck und Pfar­re­rin Dr. Ange­la Hager. Der Abend ist Teil der Som­mer­rei­hen „Kir­chen erzäh­len Geschich­ten“ und „Orgel & Psalm“. Ver­an­stal­ter sind das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk, die Kir­chen­ge­mein­de Buch­au mit Weis­main und die Kir­chen­mu­sik im Deka­nats­be­zirk Thur­n­au. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de