Tra­di­tio­nel­le Bewäs­se­rung in Euro­pa – ein imma­te­ri­el­les Kul­tur­er­be als Engagementmöglichkeit

Alwin Gei­mer (Luxem­burg) und Pau­li­ne Arnet (Fran­ken) wer­den in ihrem Vor­trag mit dem Titel „Ein gemein­sa­mes euro­päi­sches Erbe: Inter­na­tio­na­les Netz­werk zur tra­di­tio­nel­len Bewäs­se­rung in Euro­pa“ u.a. ihre Arbeit und den inter­na­tio­na­len Bei­rat zum The­ma Bewäs­se­rung vor­stel­len sowie auf die Bedeu­tung der ehren­amt­li­chen Arbeit und die Zukunfts­fä­hig­keit der tra­di­tio­nel­len Bewäs­se­rung eingehen.

Ter­min: Mitt­woch, 19. Juli 2023, 18:00 Uhr

Ort: An der Uni­ver­si­tät 5, 96047 Bam­berg und online

und online Anmel­dung für online-Teil­nah­me: Uni­ver­si­tät Bam­berg, Sekre­ta­ri­at Euro­päi­sche Eth­no­lo­gie sekretariat.​euroethno@​uni-​bamberg.​de

Ren­te… und jetzt?“ – Work­shop für Men­schen am Über­gang vom Berufs­le­ben in den Ruhestand

Ruhe­stand ohne Pla­nung ist wie spon­tan auf Welt­rei­se gehen. Die­ser Work­shop ist wie ein Besuch im Rei­se­bü­ro: Wir fra­gen Sie nach Ihren Traum­zie­len und bis­he­ri­gen Rei­se­er­fah­run­gen, stel­len Ihnen mög­li­che Rei­se­zie­le vor und über­le­gen gemein­sam mit Ihnen, was für Sie die rich­ti­ge Rei­se­rou­te sein könn­te, wer Sie auf Ihrem Weg beglei­ten könn­te und was Sie unter­wegs erle­ben wollen.

Ter­min: Frei­tag, 21 Juli 2023, 14:30 bis 18:30 Uhr

Ort: Diö­ze­san-Cari­tas­ver­band, Obe­re König­str. 4b, 96052 Bamberg

Ver­bind­li­che Anmel­dung bis 14.07.2022: Cari­Thek, vereinsforum@​caritas-​bamberg.​de oder 0951 8604 146 . Bit­te nen­nen Sie Ihren Vor- und Nach­na­men und eine Kon­takt­mög­lich­keit (ger­ne E‑Mail-Adres­se, sonst Telefonnummer).

Resi­li­enz und Selbst­für­sor­ge im Ehrenamt

Das Semi­nar infor­miert über den The­men­schwer­punkt, ver­mit­telt Hin­ter­grund­wis­sen und regt zur Dis­kus­si­on und Refle­xi­on über das eige­ne Enga­ge­ment in Ver­bin­dung mit dem The­ma an. Mit Pra­xis­bei­spie­len, Trai­nings­ein­hei­ten und über den Erfah­rungs­aus­tausch mit den ande­ren Teil­neh­men­den wer­den das eige­ne Wis­sen ver­tieft und Hand­lungs­kom­pe­ten­zen aus­ge­baut. Kon­kre­te Fra­ge­stel­lun­gen von Teil­neh­men­den kön­nen auf­ge­grif­fen und bear­bei­tet wer­den.

Ter­min: Mitt­woch, 26. Juli 2023, 10:00 bis 15:30 Uhr

Ort: gfi gGmbH, Lich­ten­hai­de­str. 15, 96052 Bam­berg , Raum B 004.

, Raum B 004. Anmel­dung: Yase­min Stu­ssig, seniorenakademie-​bayern@​die-​gfi.​de, Tel: 089 44108–563 oder ‑586.

Die Teil­nah­me an allen Ver­an­stal­tun­gen ist kostenlos.

Eine Pro­gramm-Über­sicht des Ver­eins­fo­rums fin­den Sie hier: https://​cari​thek​.de/​f​o​r​t​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​e​i​n​s​f​o​rum.