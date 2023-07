Dank einer Spen­de von „Fran­ken HEL­FEN Fran­ken“ kom­men die Kita der Evang. Dia­ko­nie-Kita Grä­fen­berg in Bewegung

Vom Kasten sprin­gen, auf der Bank balan­cie­ren, über die Rol­len­rut­sche auf die Mat­te sau­sen: In der Turn­hal­le der Evang. Kita Grä­fen­berg ist Action ange­sagt. Dank einer Spen­de von „Fran­ken HEL­FEN Fran­ken“ – dem Spen­den­ver­ein der mgo-Ver­lags­grup­pe – über 1.500 Euro konn­te die Ein­rich­tung der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim neue Gerä­te anschaf­fen. Zum Ein­satz kom­men sie unter ande­rem bei Mela­nie Bütt­ner. Die Dia­ko­nie-Mit­ar­bei­te­rin hat eine Fort­bil­dung zum The­ma „Psy­cho­mo­to­rik“ erfolg­reich abge­schlos­sen. An zwei Tagen in der Woche ist sie jetzt mit den Kin­dern in festen Klein­grup­pen in der Turn­hal­le, för­dert nicht nur die Bewe­gung und Moto­rik mit vie­len Übun­gen, son­dern die gesam­te Ent­wick­lung der Kin­der. Die Köper­wahr­neh­mung wird durch abwechs­lungs­rei­che Bewe­gungs­er­fah­rung geschult, ver­packt in Geschich­ten, Spie­len und Aktio­nen. Beson­ders Kin­der mit Lern‑, Sprach- und Ver­hal­tens­auf­fäl­lig­kei­ten pro­fi­tie­ren davon; unru­hi­ge Kin­der ler­nen sich zu ent­span­nen, Kör­per­be­herr­schung und kom­men zur Ruhe.

Micha­el Raum, Lei­te­rin der Kita, und Mela­nie Bütt­ner bedank­ten sich herz­lich bei Jes­si­ca Nickel von „Fran­ken HEL­FEN Fran­ken“, die per­sön­lich zur Spen­den­über­ga­be nach Grä­fen­berg gekom­men war.