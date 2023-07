Das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg trägt das Sie­gel „Stütz­punkt Ver­brau­cher­bil­dung“ und wur­de damit vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz aus­ge­zeich­net: „Stütz­punk­te Ver­brau­cher­bil­dung ver­mit­teln Wis­sen und Kom­pe­ten­zen rund um den Kon­sum­all­tag und bür­gen mit dem Sie­gel für Neu­tra­li­tät und Unab­hän­gig­keit der Bil­dungs­an­ge­bo­te.“ Das ver­bands­ei­ge­ne Bil­dungs­werk der Katho­li­schen Arbeit­neh­mer-Bewe­gung gehört damit zu einem von der­zeit 24 aus­ge­zeich­ne­ten Stütz­punk­ten in Bayern.

„Wir bie­ten ganz­jäh­rig eine brei­te Aus­wahl an Kur­sen, online oder in Prä­senz, an zu aktu­el­len Ver­brau­cher­the­men wir nach­hal­ti­ger Kon­sum, Digi­ta­li­sie­rung, Finan­zen, Alters­vor­sor­ge oder Kun­den­rech­te“, erklärt Geschäfts­füh­rer Ralph Korschinsky.

Die Aus­zeich­nung gilt vor­erst bis Mai 2025, die Aus­sicht auf Ver­län­ge­rung besteht. Das aktu­el­le Kurs­an­ge­bot ist zu fin­den unter: www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen.