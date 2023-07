Lau­ra Dor­sch­ner, Stu­den­tin der Thea­ter­wis­sen­schaft an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth insze­niert mit „Mär­chen­land in Not“ von Ina Kwiat­kow­ski­das näch­ste Kin­der­stück im Bran­den­bur­ger Kul­tur­stadl. Zusam­men mit ihrer Regie­as­si­sten­tin Mar­leen Enderle arbei­tet sie mit einem Ensem­ble mit 15 Kin­dern und Jugend­li­chen. Die Pre­miè­re geht am Sonn­tag, 9. Juli 2023, um 16 Uhr über die Büh­ne. Wei­te­re Ter­mi­ne sind am 15., 16., 22., 23., 29. und 30. Juli jeweils um 16 Uhr

Zur Geschich­te

Das Mär­chen­land steckt fest: Rot­käpp­chen muss für immer Blu­men pflücken, Hän­sel und Gre­tel bis in alle Ewig­keit nach ihren Brot­kru­men suchen und die Prin­zes­sin auf der Erb­se fin­det nie­mals in den Schlaf…

Des­halb macht sich eine Königs­toch­ter auf den Weg in die Welt der Men­schen. Sie und die Prin­zes­sin, die ihr unbe­merkt folgt, müs­sen ein muti­ges Kind fin­den, das noch an die Welt der Mär­chen glaubt und dies vor aller Welt bekun­det. Doch das ist schwie­ri­ger als gedacht…

Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.kul​tur​stadl​.de