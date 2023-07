Schon seit Jah­ren enga­giert sich der gemein­nüt­zi­ge Cobur­ger Ver­ein COMUN e.V. für Demo­kra­tie, Men­schen­rech­te und Nach­hal­tig­keit. Um die Ver­eins­zie­le in die Pra­xis umzu­set­zen, gibt Vor­stands­mit­glied Wolf­ram Klatt ehren­amt­lich regel­mä­ßig kosten­lo­se Sal­sa-Kur­se. „Mir ist sozio-kul­tu­rel­le Par­ti­zi­pa­ti­on wich­tig, und dafür eig­net sich das Sal­sa-Tan­zen her­vor­ra­gend. Denn mit Tanz-Kur­sen kann man Men­schen unter­schied­li­cher Kul­tu­ren und sozia­ler Schich­ten zusam­men­brin­gen und sie bei die­sem The­ma nie­der­schwel­lig mit­ein­an­der ver­bin­den“, sagt der 38-jäh­ri­ge Cobur­ger, der selbst pri­vat lei­den­schaft­lich ger­ne tanzt und sei­ne Kennt­nis­se nun mit ande­ren teilt. Einen pas­sen­den Namen hat er für sein sozia­les Pro­jekt auch gefun­den, näm­lich „dancing to con­nect“, also auf Deutsch etwa „Tan­zen, um zu ver­bin­den“. Seit sie­ben Jah­ren gibt er nun inner­halb die­ses Pro­jekts mit sei­ner Tanz­part­ne­rin Sina Witt­mann einer bun­ten Trup­pe aus den unter­schied­lich­sten Kul­tu­ren Unter­richt in den süd­ame­ri­ka­ni­schen Tän­zen Sal­sa und Bachata, wor­aus sich in den ver­gan­ge­nen Jah­ren in Coburg eine beacht­li­che Sal­sa-Sze­ne ent­wickelt hat. Neben den kosten­lo­sen Kur­sen in Coburg machen die Tanz-Begei­ster­ten auch Aus­flü­ge zu Sal­sa-Aben­den in der Umge­bung und orga­ni­sie­ren selbst Sal­sa-Par­ties wie zum Bei­spiel im Juni bei den Cobur­ger Design­ta­gen, als die Band „Roman Y Sus Tim­be­ros“ bis spät in die Nacht spiel­te und auch vie­le Leu­te außer­halb der Sal­sa-Sze­ne zum Tan­zen ani­mier­te. Neu­er­dings tref­fen sich die Sal­sa-Begei­ster­ten auch im Rosen­gar­ten, wo sie „Rueda“ tan­zen – eine Art spa­ßi­ger Sal­sa-Krei­s­tanz, bei dem man spon­ta­ne Anwei­sun­gen bekommt und die­se tän­ze­risch umset­zen muss. „Das Sal­sa-Tan­zen hat mein Leben ver­än­dert, kann man so sagen“, erzählt der 29-jäh­ri­ge Hei­ko Mar­quard aus Röden­tal. „Ich habe dadurch rich­tig vie­le neue Leu­te ken­nen­ge­lernt und freue mich jetzt auf jeden Mon­tag, wenn ich mei­ne Freun­de wiedersehe.“

Nun bie­ten Sina Witt­mann und Wolf­ram Klatt wie­der ehren­amt­lich einen kosten­lo­sen Anfän­ger-Kurs an. Die­ser star­tet am Mon­tag, 17. Juli, um 18 Uhr im JUZ, Schüt­zen­stra­ße 1a in Coburg, und fin­det an den fol­gen­den zehn Mon­ta­gen jeweils 90 Minu­ten lang statt. Auf dem Pro­gramm ste­hen Sal­sa, Bachata und anschlie­ßend frei­es Tan­zen. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. „Kommt ein­fach vor­bei und tanzt mit uns!“, sagt Klatt.

Um die Kur­se kosten­los anbie­ten zu kön­nen, hofft der Ver­ein auf Spen­den und auf wei­te­re Mit­glie­der. Alle Infor­ma­tio­nen zum Spen­den und zum Kurs­an­ge­bot fin­det man auf der Inter­net­sei­te des gemein­nüt­zi­gen Ver­eins unter www​.co​-mun​.de/​s​a​lsa.