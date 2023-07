Die Kulm­ba­che­rin­nen und Kulm­ba­cher haben ihr gro­ßes Spen­der­herz gezeigt: Sage und schrei­be 6.965 Euro haben sie bis­her für die „Flut­hil­fe Lugo“ gespendet.

„Der 17. Mai 2023 war ein Schick­sals­tag für unse­re ita­lie­ni­sche Part­ner­stadt Lugo und die gesam­te Regi­on Emi­lia-Roma­gna!“, so Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann, der Ver­tre­ter der Stadt Lugo im Rah­men des Alt­stadt­fe­stes in Kulm­bach will­kom­men hei­ßen durf­te. „Als wir die Bil­der der ver­hee­ren­den Flut­ka­ta­stro­phe und des Aus­ma­ßes der Zer­stö­rung sahen, waren wir fas­sungs­los. In einer ersten Sofort­maß­nah­me habe ich ver­an­lasst, dass ein Spen­den­kon­to für unse­re ita­lie­ni­schen Freun­de ein­ge­rich­tet wird“, so das Kulm­ba­cher Stadt­ober­haupt, das sich für die groß­zü­gi­gen Spen­den auf­rich­tig bedankte.

In einem wei­te­ren Schritt hat die Wäh­ler­ge­mein­schaft Kulm­bach e. V. mit 3. Bür­ger­mei­ster Dr. Ralf Hart­nack und Ver­wal­tungs­rä­tin für Städ­te­part­ner­schaf­ten im Stadt­rat, Hel­ga Lor­mes, eine Spen­den­ak­ti­on auf dem Markt­platz initi­iert. „Wir waren von der Reso­nanz über­wäl­tigt“, erzählt Hel­ga Lor­mes. Das Fest auf dem Markt­platz sei eine ech­te Gemein­schafts­ak­ti­on gewe­sen. „Wir bedan­ken uns bei vie­len Unter­stüt­zern, die maß­geb­lich bei der Durch­füh­rung des Festes betei­ligt waren wie das ‚Due Fra­tel­li‘ mit Anka Lekaj, die ‚Eis­die­le San Remo‘ mit Augu­sto de Pel­le­grin oder auch das Geschäft ‚Blu­men am Rats­kel­ler‘ mit Karin Kli­nitz­ky“, so 3. Bür­ger­mei­ster Dr. Ralf Hart­nack. „Oben­drein haben die Spar­kas­se Kulm­bach-Kro­nach, die VR-Bank Ober­fran­ken Mit­te oder auch der Land­kreis Kulm­bach unse­re Akti­on als Spon­so­ren groß­zü­gig mit unter­stützt. Auch Ihnen ein herz­li­ches Dan­ke­schön, eben­so an die Stadt Kulm­bach mit Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann für die Bereit­stel­lung des Spendenkontos.“

Die Spen­den­ak­ti­on der Wäh­ler­ge­mein­schaft Kulm­bach e. V. brach­te 4.250 Euro ein, dar­über hin­aus gin­gen wei­te­re 2.715 Euro auf dem Spen­den­kon­to der Stadt Kulm­bach ein. Ins­ge­samt flie­ßen so aktu­ell 6.965 Euro gen Lugo.

In einem sym­bo­li­schen Akt über­reich­te die WGK vor dem Rat­haus an Ales­san­dra Mon­ta­na­ri, Prä­si­den­tin des Part­ner­schafts­ver­eins „Adria­no Guer­ri­ni“ in Lugo, die Spen­den der Markt­platz­ak­ti­on. Sicht­lich ergrif­fen bedank­te sich die Ver­tre­te­rin aus Lugo, die im Rah­men des Alt­stadt­fe­stes in Kulm­bach zu Gast war, bei allen Unter­stüt­zern. „Es bedeu­tet uns unglaub­lich viel, die­se wert­vol­le Hil­fe und Anteil­nah­me aus Kulm­bach zu erfah­ren! Ich fin­de kaum Wor­te, um unse­ren Dank in Wor­te zu fassen. “

Die Spen­den­gel­der sol­len nun schnellst­mög­lich an Kulm­bachs Part­ner­stadt Lugo über­wie­sen wer­den. Das Spen­den­kon­to der Stadt Kulm­bach bezüg­lich der „Flut­hil­fe Lugo“ ist wei­ter­hin aktiv. Die Kon­to­da­ten lau­ten: Stadt Kulm­bach, Spar­kas­se Kulm­bach-Kro­nach, IBAN DE84 7715 0000 0000 1000 73. Wich­tig ist das Kenn­wort: „Flut­hil­fe Lugo“, um die Spen­den­gel­der gezielt dem Zweck in Lugo zuord­nen zu kön­nen. Wer eine Spen­den­quit­tung möch­te, möge den Betreff bit­te um das Schlag­wort „Spen­den­quit­tung“ sowie die Anschrift (Stra­ße, Haus­num­mer, Wohn­ort) erwei­tern. Ohne Anschrift kann kei­ne Spen­den­quit­tung aus­ge­stellt werden.

Zur Bild­un­ter­schrift ergän­zend: „Ech­te Freun­de zei­gen sich vor allem in der Not“, sagt ein Sprich­wort und die Kulm­ba­che­rin­nen und Kulm­ba­cher haben den Beweis ange­tre­ten, das dies zutrifft. Zusam­men mit Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann (links den Spen­den­scheck hal­tend) hat die Wäh­ler­ge­mein­schaft Kulm­bach e. V. mit Dr. Ralf Hart­nack an der Spit­ze (rechts den Spen­den­scheck hal­tend) den Erlös ihrer Spen­den­ak­ti­on offi­zi­ell an Ales­san­dra Mon­ta­na­ri, Prä­si­den­tin des Part­ner­schafts­ver­eins „Adria­no Guer­ri­ni“ in Lugo, über­ge­ben (in der Mit­te den Spen­den­scheck hal­tend). 4.250 Euro kamen dank vie­ler Unter­stüt­zer vor und hin­ter den Kulis­sen beim Fest der WGK auf dem Markt­platz zusam­men. Dar­über hin­aus gin­gen auf dem Spen­den­kon­to der Stadt Kulm­bach wei­te­re 2.715 Euro ein. „Die Gesamt­sum­me wer­den wir schnellst­mög­lich gen Lugo über­wei­sen“, ver­spricht Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann, der sich bei allen für ihr wert­vol­les Enga­ge­ment bedank­te (Bild­quel­le: Stadt Kulmbach).