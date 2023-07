Am Sams­tag, den 15.07. und Sonn­tag, den 16.07. 2023, jeweils 20:00 Uhr, zeigt der Spiel­club Jugend des ETA Hoff­mann Thea­ters unter der Lei­tung von Saskia Zink sein selbst erar­bei­te­tes Stück „hap­py ever after?“ auf der Stu­dio­büh­ne. Dar­um geht es: „Und sie leb­ten glück­lich bis ans Ende ihrer Tage“, so enden die mei­sten Mär­chen. Doch wie ergeht es den Haupt­fi­gu­ren nach ihren Aben­teu­ern? Der Spiel­club Jugend hat sich mit bekann­ten Mär­chen­prin­zes­sin­nen aus­ein­an­der gesetzt und ins Heu­te ver­la­gert. So kommt es, dass Aschen­put­tel ihre Freund*innen Rapun­zel, Elsa, Mulan, Dorn­rös­chen und vie­le mehr zu einem gemüt­li­chen Film­abend ein­lädt. Kar­ten gibt es an der Thea­ter­kas­se und auf www​.thea​ter​.bam​berg​.de. Künst­le­ri­sche Lei­tung: Saskia Zink