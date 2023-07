Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Alko­ho­li­sier­te Mofa-Fah­re­rin gestürzt

Am frü­hen Mitt­woch­nach­mit­tag stürz­te die Fah­re­rin eines Mofa-Rol­lers beim Ver­such einem ent­ge­gen­kom­men­den Lkw auszuweichen.

Die 69-jäh­ri­ge Frau war mit ihrem Mofa in der Jamin­stra­ße unter­wegs, als ihr ein Lkw ent­ge­gen­kam. Die­sem woll­te sie aus­wei­chen und fuhr des­halb über die Bord­stein­kan­te auf den Geh­weg. Dabei stürz­te die Mofa-Fah­re­rin von ihrem Zwei­rad. Durch den Sturz erlitt die Frau leich­te Verletzungen.

Im Zuge der Unfall­auf­nah­me bemerk­ten die Poli­zei­be­am­ten eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne bei der 69-Jäh­ri­gen. Die Atem­al­ko­hol­über­prü­fung erbrach­te einen Wert von 0,92 Promille.

Gegen die Zwei­rad­fah­re­rin wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Pkw von der Stra­ße abgekommen

Erlan­gen – Am Mitt­woch, gegen 12:00 Uhr, kam auf der Bun­des­stra­ße 4, zwi­schen Erlan­gen und Nürn­berg, ein Pkw von der Fahr­bahn ab. Der Fah­rer fuhr von der BAB 3 an der Anschluss­stel­le Erlan­gen-Ten­nen­lo­he ab und kam in der Kur­ve auf die B 4 auf­grund regen­nas­ser Fahr­bahn ins Schleu­dern. Hier­bei kam er nach rechts von der Fahr­bahn ab, rutsch­te eine Böschung hin­un­ter und blieb in einem dich­ten Gebüsch lie­gen. Der Fah­rer wur­de hier­bei glück­li­cher­wei­se nicht ver­letzt, am Pkw ent­stand jedoch Total­scha­den. Auf­grund der Ber­gungs­maß­nah­men mit­tels Kran, muss­ten sowohl ein Fahr­strei­fen der B4, als auch die Aus­fahrt der BAB 3 gesperrt werden.

Unbe­kann­tes Objekt im Wasser

Bai­er­s­dorf – Ein unbe­kann­ter Gegen­stand, der im Bai­er­s­dor­fer Orts­teil Wel­ler­stadt in der Reg­nitz steck­te, führ­te zu einem Ein­satz der Ret­tungs­kräf­te. Im Lau­fe des Nach­mit­tags stell­te eine Anwoh­ne­rin in Ufer­nä­he einen unbe­kann­ten Gegen­stand in der Mit­te des Flus­ses fest, der sich nicht mehr beweg­te. Da es wie der Rumpf eines Kanus aus­sah, ver­stän­dig­te sie die Poli­zei, da ein Unglücks­fall nicht aus­zu­schlie­ßen war. Schnell wur­de, in Erman­ge­lung eines Boo­tes, zur Ber­gung des Objekts die Feu­er­wehr nach­ge­or­dert. Die Kräf­te aus Wel­ler­stadt und Bai­er­s­dorf konn­ten es befrei­en und an Land schaf­fen, wo es sich tat­säch­lich als Kanu her­aus­stell­te. Auf­grund des Gesamt­zu­stands des Gefährts konn­te ein aktu­el­ler Unfall aus­ge­schlos­sen wer­den, wahr­schein­lich wur­de es am Ufer­rand zurück­ge­las­sen oder war schon län­ger gesun­ken und durch den Stark­re­gen wie­der auf­ge­taucht. In jedem Fall nimmt sich nun der Bau­hof der Stadt Bai­er­s­dorf der Ent­sor­gung an.

Pkw ange­fah­ren und geflüchtet

Bai­er­s­dorf – Am Mitt­woch, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr, wur­de in der Sie­mens­stra­ße Höhe Haus­num­mer 13, ein schwar­zer 7er BMW ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher hat sich, ohne um den Scha­den zu küm­mern, von der Unfall­stel­le ent­fernt. An dem gepark­ten Pkw ent­stand ein Scha­den von ca. 4000,– Euro. Wer Hin­wei­se zu dem Unfall­ver­ur­sa­cher geben kann wird gebe­ten, dies der PI Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 mitzuteilen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -