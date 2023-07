Beim Som­mer­fe­sti­val im Park wur­de getanzt, gefei­ert und gelacht. Alle Alters­grup­pen hat­ten gemein­sam Spaß.

Plötz­lich liegt die Markt­ge­mein­de Ecken­tal mit­ten in Latein­ame­ri­ka: Eine bun­te Grup­pe Sam­ba­ri­stas, die Bate­ria quem é, sorgt mit Trom­meln und Schel­len für die pas­sen­den Rhyth­men. Dazu bewegt sich eine Sam­ba­tän­ze­rin mit schier end­lo­ser Ener­gie im far­ben­präch­ti­gen Feder­ko­stüm und ani­miert so man­chen Zuschau­er zum Mit­tan­zen. Klein und Groß, Alt und Jung schwin­gen mit ihr die Hüf­ten – und fei­ern gemein­sam eine som­mer­li­che Party.

Genau das ist der Gedan­ke hin­ter dem Som­mer­fe­sti­val in Ecken­tal, das wie­der am letz­ten Sams­tag des Juni statt­ge­fun­den hat. Ecken­tals Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le war sehr zufrie­den mit dem regen Besuch bei bestem Som­mer­wet­ter auf dem Festi­val­ge­län­de zwi­schen Gleis 3, Lok­schup­pen und Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­park: „Ich freue mich sehr, dass Jung und Alt hier gemein­sam fei­ern und möch­te mich herz­lich bei allen Mit­wir­ken­den bedan­ken.“ Auch Orga­ni­sa­to­rin Clau­dia Blö­chl war voll­auf zufrie­den: „Am schön­sten war, dass das viel­fäl­ti­ge Pro­gramm für so vie­le strah­len­de Gesich­ter gesorgt hat.“

Tat­säch­lich war­te­te auf die Besu­cher ein bun­tes Pro­gramm. Auf den Büh­nen sorg­ten Bands wie „Spring, Lea­ves & Fire“, „5Star live“, „The Crown Jewels“ oder „Funk­Aho­lics“ für Stim­mung. Ihr Kön­nen zeig­ten außer­dem Grup­pen des Bal­lett- und Tanz­zen­trums Ecken­tal, des TSV Brand Modern Dance, des FC Büg, von Moves2fit sowie der Jugend­ka­pel­le. Für das leib­li­che Wohl sorg­ten vie­le Anbie­ter, dar­un­ter auch Ecken­ta­ler Ver­ei­ne wie der FC Eschen­au, der Kul­tur­lok­schup­pen­ver­ein, Eltern­bei­rä­te der Grund­schu­len Ecken­haid und Eschen­au sowie die Bur­schen­schaft Eschenau.

Nicht weg­zu­den­ken waren die Ver­ei­ne der Markt­ge­mein­de mit ihren Ehren­amt­li­chen auch aus dem Fami­li­en­pro­gramm im Park – von der Feu­er­wehr Eschen­au bis zum Schach­club. Auch gemeind­li­che Ein­rich­tun­gen wie die vhs und die Büche­rei waren mit eige­nen Ange­bo­ten ver­tre­ten. Das Jugend­bü­ro hat­te meh­re­re Sta­tio­nen für die klei­nen Besu­cher auf­ge­baut – vom Malen über Was­ser­spie­le und Kle­be­tat­toos bis hin zu Rie­sen­sei­fen­bla­sen. Jugend­li­che ab elf Jah­ren hat­ten in die­sem Jahr erst­mals einen Bereich ganz für sich allei­ne – mit Musik, Kicker und Bun­gee Run. Dort war immer etwas los – denn zur Zufrie­den­heit des Jugend­bü­ro-Teams um Ina Zänk­mann wur­de das neue Ange­bot sehr gut ange­nom­men. Auch der Bun­gee Run kam gut an: „Alle hat­ten viel Spaß und haben trotz der Hit­ze ihr Bestes gege­ben“, so Zänk­mann. Wegen des gro­ßen Erfolgs soll es den Jugend­be­reich auch bei künf­ti­gen Sommerfestivals.

Neu war bei die­sem Som­mer­fe­sti­val auch das gro­ße Fina­le: Als die Dun­kel­heit lang­sam her­ein­brach, zeig­te Feu­er­künst­ler Phil­gor sei­ne spek­ta­ku­lä­re Show mit Fun­ken, Flam­men und Fan­ta­sie. Aus­klin­gen konn­te das Fest dann, wie es begon­nen hat­te: mit einer gro­ßen Party!