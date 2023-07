Damen mit Kehrt­wen­de zum Sieg

Die Bilanz der Baur SV Teams nach den Ein­sät­zen am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ist aus­ge­gli­chen: den zwei Sie­gen der Damen und Junio­ren ste­hen die drei Nie­der­la­gen der Her­ren II, Kna­ben und des Klein­feld­teams sowie zwei Unent­schie­den von den Her­ren 75 und den Bam­bi­ni II gegenüber.

Nord­li­ga 1, Damen: SpVgg Eggols­heim – Baur SV 4:5

In einer span­nen­den und hart umkäpf­ten Par­tie sicher­ten sich die Damen den Aus­wärts­sieg in Eggols­heim. Im Ein­zel ent­schie­den Tina Ham­mer­schmidt und Nico­le Tuma ihre Matches jeweils in zwei Sät­zen für sich, wäh­rend Eli­sa­beth Din­kel und Anni­ka Pet­te­rich nicht viel aus­rich­ten konn­ten und sich klar geschla­gen geben muss­ten. Lia Mein­del­schmidt und Julia Fischer unter­la­gen nach engen Par­tien bei­de knapp, womit die Baur SV Damen nach den Ein­zeln einem 2:4 Rück­stand gegen­über­stan­den. Damit konn­te nur durch drei Sie­ge im Dop­pel noch der Gesamt­sieg mög­lich gemacht wer­den. Hier konn­ten sowohl Julia Wimmer/​Tina Ham­mer­schmidt als auch Eli­sa­beth Dinkel/​Lia Meindl­schmidt klar in zwei Sät­zen die wich­ti­gen Punk­te erspie­len. Im Drei­er­dop­pel benö­tig­ten Anni­ka Petterich/​Julia Fischer im ersten Satz meh­re­re Satz­bäl­le, been­den­ten den zwei­ten Satz dann aber ziel­stre­big, womit der Rück­stand nach den Ein­zeln gedreht wer­den konn­te und den Damen den Sieg sicherte.

Die Ergeb­nis­se: Wolf – Din­kel 6:0, 6:2; Schmitt­lein – Ham­mer­schmidt 1:6, 0:6; Robil­lard – Meindl­schmidt 2:6, 6:3, 10:2; Jar­rah­ba­shi – Pet­te­rich 6:1, 6:0; Schwarz – Fischer 7:5, 7:6; Grin­juks – Tuma 1:6, 6:7; Wolf/​Schwarz – Wimmer/​Hammerschmidt 4:6, 1:6; Schmittlein/​Grinjuks – Dinkel/​Meindelschmidt 1:6, 0:6; Robillard/​Heinicke – Petterich/​Fischer 5:7, 2:6.

Nord­li­ga 1, Her­ren: MTV Bam­berg II – Baur SV II 7:2

In der Par­tie gegen den Tabel­len­füh­rer aus Bam­berg konn­ten unse­re zwei­ten Her­ren nicht viel ent­ge­gen­set­zen. Nach­dem sich in den Ein­zeln nur Tizi­an Wag­ner an Posi­ti­on 6 durch­set­zen konn­te und Ruben Zuni­ga, Juli­en Zuni­ga, Mar­cel Gäbel­ein, Ste­fan Fürst und Maxi­mi­li­an Schwarz­mei­er jeweils in zwei Sät­zen unter­la­gen, war die Nie­der­la­ge bereits vor den Dop­peln ent­schie­den. Hier konn­te sich das Zwei­er­dop­pel mit Juli­en Zuniga/​Stefan Fürst im Match­tie­break noch einen wei­te­ren Punkt zur Ergeb­nis­ver­bes­se­rung erkämpfen.

Die Ergeb­nis­se: Beil – Zuni­ga R. 6:2, 6:3; Koch – Zuni­ga J. 6:2, 6:2; Vir­ne­käs – Gäbel­ein 6:2, 6:3; End­res – Fürst 6:4, 6:2; Strodt­beck – Schwarz­mei­er 7:5, 6:3; Frey – Wag­ner 3:6, 4:6; Beil/​Koch – Zuni­ga R./Gäbelein 6:2, 6:0; Endres/​Strodtbeck – Zuni­ga J./Fürst 3:6, 7:5, 7:10; Virnekäs/​Frey – Schwarzmeier/​Wagner 6:3, 6:3.

Lan­des­li­ga 1, Her­ren 75: 1. FC Nürn­berg II – Baur SV 3:3

Im Spiel in Nürn­berg hol­ten die Her­ren 75 ihr zwei­tes Unent­schie­den der Sai­son. Erwin Fischer und Theo­dor Sei­ler konn­ten in den Ein­zeln mit ihren Sie­gen zwei Punk­te holen, wäh­rend Nor­bert Kög­ler deut­lich unter­lag und Otto Kieß­ling auf­ge­ben muss­te. In den anschlie­ßen­den Dop­pel erspiel­ten Erwin Fischer/​Theodor Sei­ler einen wei­tern Punkt und stell­ten das Unent­schie­den als End­stand her.

Die Ergeb­nis­se: Hom­mel – fischer 6:4, 2:6, 1:10; Scherr – Kieß­ling 3:0 (w.o.). Ber­ner – Sei­ler 4:6, 5:7; Schuh­mann – Kög­ler 6:0, 6:0; Hommel/​Scherr – Fischer/​Seiler 2:6, 2:6; Berner/​Schuhmann – Kießling/​Kögler 6:0, 1:0.

Nord­li­ga 1, Junio­ren 18: TC Hof – Baur SV 2:4

Die Junio­ren blei­ben wei­ter auf Erfolgs­kurs. Beim Aus­wärts­sieg in Hof konn­ten Juli­an Win­ter, Tim Knäb­lein und Tizi­an Wag­ner ihre Par­tien klar für sich ent­schei­den, nur Colin Hei­nisch muss­te sein Ein­zel an sei­nen Geg­ner abge­ben. Im anschlie­ßen­den Dop­pel mach­ten Juli­an Winter/​Tim Knäb­lein den Gesamt­sieg mit ihrem Erfolg perfekt.

Nord­li­ga 2, Kna­ben 15: TC Hall­stadt – Baur SV 6:0

Chan­cen­los waren unse­re zwei­ten Kna­ben in Hall­stadt. Jakub Fischer, Jan Ein­becker, Kai Rich­ter und Luis Dötschel muss­ten sowohl im Ein­zel als auch im Dop­pel in allen Begeg­nun­gen ihren Geg­nern zum Sieg gra­tu­lie­ren. Jan Einbecker/​Kai Rich­ter hat­ten im Dop­pel noch die Chan­ce auf den Ehren­punkt, muss­ten sich aber mit 10:7 im Match­tie­break geschla­gen geben.

Nord­li­ga 3, Bam­bi­ni 12: TC Stadt­stein­ach – Baur SV 3:3

Ein Unent­schie­den sicher­ten sich die Bam­bi­ni in Stadt­stein­ach und blei­ben vor­läu­fig an der Tabel­len­spit­ze. Vin­cent Hüm­mer und The­re­sa Mül­ler ver­lo­ren im Ein­zel jeweils klar, Eli­as Sta­si­uk und Leon Dietz konn­ten ihre Par­tien für sich ent­schei­den. In den Dop­peln konn­ten Vin­cent Hümmer/​Leon Dietz sich einen wei­te­ren Punkt sichern, wäh­rend The­re­sa Müller/​Elisa Sta­si­uk unter­la­gen, womit das Unent­schie­den als End­ergeb­nis feststand.

Nord­li­ga 1, Klein­feld U9: Baur SV – TC WR Coburg 3:15

Gegen star­ke Kon­tra­hen­ten aus Coburg konn­te unser Klein­feld­team nur wenig ent­ge­gen­set­zen. In der Moto­rik konn­te sich das jun­ge Baur SV Team nur 2 Punk­te holen und muss­te die ande­ren vier Punk­te knapp an die Gäste abge­ben. In den Ein­zeln behiel­ten die Cobur­ger Gäste gegen Emil Beu­erle, Leon Dietz, Marie Krapp­mann und Johan­nes Sta­si­uk die Über­hand und ent­schie­den alle Begeg­nun­gen für sich. Im Dop­pel ent­schie­den Emil Beu­erle und Leon Dietz einen Satz für sich und hol­ten damit noch einen Punkt für die Jüng­sten des Baur SV.

Vor­schau

Für das Klein­feld­team endet die Sai­son am Frei­tag, den 07.07. ab 15:00 mit einem Heim­spiel gegen den ATS Kulm­bach. Die zwei­ten Bam­bi­ni spie­len am Sams­tag, den 08.07. ab 09:00 gegen den TC Bau­nach. Am Sonn­tag, den 09.07. emp­fan­gen die Damen in ihrem letz­ten Spiel der Sai­son die Gäste vom TC WR Coburg, Spiel­be­ginn ist um 09:00. Alle Teams freu­en sich wie immer über zahl­rei­che Unter­stüt­zung der Zuschauer.