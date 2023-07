Prä­si­den­tin des Baye­ri­schen Land­tags emp­fängt Bam­ber­ger Preis­trä­ger in München

Neben der kürz­lich erhal­te­nen Aus­zeich­nung als eines der inno­va­tiv­sten Unter­neh­men Deutsch­lands (TOP 100 Award) wur­de die in der Bier­stadt Bam­berg ansäs­si­ge Tra­di­ti­ons­fir­ma nun auch mit dem renom­mier­ten Baye­ri­schen Mit­tel­stands­preis geehrt.

Als Gewin­ner des Prei­ses für mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men mit Sitz in Bay­ern wird KAS­PAR SCHULZ beson­ders für sei­ne Inno­va­ti­ons­kraft und zukunfts­fä­hi­ge Aus­rich­tung prä­miert. Die fei­er­li­che Preis­ver­lei­hung fand am 23. Juni im Münch­ner Künst­ler­haus am Len­bach­platz statt. Schirm­her­rin Ilse Aigner MdL gra­tu­lier­te Fir­men­in­ha­ber Johan­nes Schulz-Hess zu die­ser bemer­kens­wer­ten Leistung.

Der Baye­ri­sche Mit­tel­stands­preis wür­digt seit sei­ner Erst­aus­ga­be im Jahr 2007 Unter­neh­men mit Vor­bild­funk­ti­on in den Berei­chen Zukunfts­fä­hig­keit, Inno­va­ti­on, Robustheit/​Resilienz, Nachhaltigkeit/​Verantwortung, Markterfolg/​Kundenorientierung sowie Personalpolitik/​Attraktivität. In all die­sen Berei­chen lei­stet KAS­PAR SCHULZ nach Ansicht der Jury Großartiges.

„Nach der erfolg­rei­chen Teil­nah­me beim Inno­va­ti­ons­wett­be­werb TOP 100 bereits im März dür­fen wir uns in die­sem Jahr zusätz­lich über die Wür­di­gung und Aus­zeich­nung im Rah­men des Baye­ri­schen Mit­tel­stands­prei­ses freu­en. Wir sind stolz dar­auf, die­se Aner­ken­nung zu erhal­ten und damit zu den tra­gen­den Säu­len des Baye­ri­schen Mit­tel­stan­des zu zäh­len. In die­sem Rah­men möch­ten wir uns bei all unse­ren Mit­ar­bei­tern für ihren tag­täg­li­chen Ein­satz und ihr Enga­ge­ment bedan­ken“, erklärt Geschäfts­füh­rer Kai Neubauer.

„Als tra­di­ti­ons­rei­ches Fami­li­en­un­ter­neh­men, das seit 1677 besteht, ver­fol­gen wir eine lang­fri­stig ori­en­tier­te Inno­va­ti­ons­stra­te­gie, die sich als erfolg­reich erweist. Der Gewinn des Baye­ri­schen Mit­tel­stands­prei­ses bestä­tigt wei­ter unse­ren außer­or­dent­li­chen Anspruch an Qua­li­tät, inno­va­ti­ve tech­ni­sche Ent­wick­lun­gen, Design, sowie vor allem moder­ne Mit­ar­bei­ter­füh­rung“, so Johan­nes Schulz-Hess.

Über KAS­PAR SCHULZ Braue­rei­ma­schi­nen­fa­brik & Apparatebauanstalt

Die KAS­PAR SCHULZ Braue­rei­ma­schi­nen­fa­brik & Appa­ra­te­bau­an­stalt GmbH ist ein Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­men aus Bam­berg. Seit 1677 ist das Unter­neh­men im

Maschi­nen- und Anla­gen­bau tätig und bekannt für sei­ne her­aus­ra­gen­de Qua­li­tät, das inno­va­ti­ve Design und tech­ni­sche Ent­wick­lun­gen im Bereich Braue­rei- und Mäl­ze­rei­an­la­gen sowie Whis­ky-Destil­len und Spe­zi­al­be­häl­ter. Als ein­zi­ger Anbie­ter welt­weit bie­tet KAS­PAR SCHULZ sei­nen Kun­den nach­hal­ti­ge Wert­schöp­fungs­pro­zes­se von der Ger­ste bis zur höch­sten Ver­ed­lungs­stu­fe Whis­ky an. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.kas​par​-schulz​.de

Über den Baye­ri­schen Mittelstandspreis

Der 2007 ins Leben geru­fe­ne Baye­ri­sche Mit­tel­stands­preis steht unter der Schirm­herr­schaft der Prä­si­den­tin des Baye­ri­schen Land­tags, Ilse Aigner, und des Baye­ri­schen Wirt­schafts­staats­mi­ni­sters, Hubert Aiwan­ger. Seit 2021 ver­leiht das Euro­päi­sche Wirt­schafts­fo­rums gemein­sam mit der Hoch­schu­le für ange­wand­tes Manage­ment die Aus­zeich­nung an die besten mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­men Bay­erns. Der Preis wür­digt die Ver­dien­ste mit­tel­stän­di­scher Unter­neh­men für die baye­ri­sche Wirt­schaft und die Gesell­schaft. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www.mittelstandspreis-bayern.