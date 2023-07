Online-fer­tig-los!

Online – fer­tig – los! Unter die­sem Mot­to haben 18 Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer aus dem Cobur­ger Land ein ein­tä­gi­ges Digi­tal­trai­ning absol­viert. Mit der Akti­on, die die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses zusam­men mit dem Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Digi­ta­les ver­an­stal­tet hat, wer­den Unter­neh­me­rin­nen und ‑unter­neh­mer bei digi­ta­len Lösun­gen unterstützt.

Das Ange­bot in Coburg war­te­te am mit einem Teil­neh­mer­re­kord auf: Bei kei­nem der bis­her in ganz Bay­ern durch­ge­führ­ten Coa­chings gab es so viel Inter­es­se wie im Cobur­ger Land: 18 Unter­neh­men woll­ten sich die kosten­freie, pro­fes­sio­nel­le Unter­stüt­zung nicht ent­ge­hen lassen.

Für die renom­mier­te Unter­neh­mens­be­ra­tung ela­bora­tum war es dem­entspre­chend her­aus­for­dernd auch jedem Unter­neh­men eine Exper­tin oder einen Exper­ten für die­sen Tag zur Ver­fü­gung zu stel­len. Die Band­brei­te der Teil­neh­men­den spie­gel­te das wirt­schaft­li­che Poten­zi­al der Regi­on: Von Solo­selbst­stän­di­gen, über Hotel­le­rie, Spiel­wa­ren­her­stel­lung, Han­del und Inge­nieur­dienst­lei­stun­gen bis hin zu Hand­werks­un­ter­neh­men aus dem Bäcker­hand­werk, der Sani­tär­tech­nik und der Holz­ver­ar­bei­tung kam ein span­nen­des Teil­neh­mer­feld zusammen.

Auch Land­rat Seba­sti­an Straubel war beim Auf­takt von online-fer­tig-los mit dabei. „Wir konn­ten über unse­re Wirt­schafts­för­de­rung wie­der ein erst­klas­si­ges Ange­bot für Unter­neh­men unter­brei­ten, die es sich zumeist nicht lei­sten kön­nen, bei der Digi­ta­li­sie­rung enor­me Sum­men in die Hand zu neh­men oder gar eige­nes Per­so­nal dafür ein­zu­stel­len. Mein Dank gilt des­halb unse­rer Digi­tal­mi­ni­ste­rin Judith Ger­lach, die mit ihrem Haus die heu­ti­ge Schu­lung über­haupt erst ermög­licht hat“, sag­te Straubel in sei­nem Gruß­wort. Die Digi­ta­li­sie­rung sei auch im Wirt­schafts­raum Coburg eine Her­aus­for­de­rung, die von den hei­mi­schen Betrie­ben offen­siv ange­gan­gen wer­de. „Ich fin­de das sehr wich­tig und des­halb unter­stüt­zen wir unse­re Unter­neh­men auf allen Ebe­nen auch wirk­lich sehr ger­ne!“, sag­te Straubel weiter.

Bay­erns Digi­tal­mi­ni­ste­rin Judith Ger­lach begrüß­te das Teil­neh­mer­feld mit einer eigens für Coburg ein­ge­spiel­ten Video­bot­schaft: „Mit unse­rer Akti­on ´Online – fer­tig – los!´ unter­stüt­zen wir gezielt klei­ne und mit­tel­gro­ße Betrie­be mit Know-how und zei­gen indi­vi­du­el­le Mög­lich­kei­ten auf. Denn auch für sie kann die Digi­ta­li­sie­rung eine gro­ße Chan­ce sein, etwa durch die Ein­rich­tung eines Online­shops. Ich freue mich des­halb sehr, dass Sie sich fit für die digi­ta­le Zukunft machen wollen.“

Gleich nach dem Start der vir­tu­el­len Ver­an­stal­tung ging es für die Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer in sepa­ra­te Online-Kon­fe­renz-Räu­me, in wel­chen jedem ein per­sön­li­cher Coach zur Ver­fü­gung stand. Die The­men­fel­der, wel­che in Angriff genom­men wur­den, waren eben­so viel­fäl­tig wie die Teil­neh­men­den selbst.

Pass­ge­nau wur­de jeder abge­holt, wo er sich mit sei­nem Digi­ta­li­sie­rungs­the­ma gera­de befand. Web­site Erstel­lung, Social-Media-Prä­senz, Unter­neh­mens-Posi­tio­nie­rung, SEO & SEA, Goog­le-Busi­ness-Kon­to, UX Opti­mie­rung sowie Per­so­nal- und B2B-Mar­ke­ting, waren nur eini­ge der Fel­der, in denen gemein­sam mit dem Coach ent­wickelt wur­de. Nach einem extrem inter­es­san­ten aber auch anstren­gen­den Tag mit viel Input, tra­fen sich die Teil­neh­men­den in der gemein­sa­men Abschluss­run­de am spä­ten Nach­mit­tag wieder.

Ins­be­son­de­re die her­vor­ra­gen­de Vor­be­rei­tung der Coa­ches, sowie das unheim­lich gute Matching zwi­schen Coach und Coa­chee wur­de gelobt. Und so ver­wun­der­te es auch nicht, dass das gesam­te Digi­tal­trai­ning durch die Teil­neh­men­den mit her­vor­ra­gen­den 9,5 von 10 Punk­ten bewer­tet wur­de. „Das war ein Wahn­sinn! Aber im posi­ti­ven Sin­ne!“, kom­men­tier­te bei­spiels­wei­se Rosie Nor­man-Neu­bau­er vom Lan­guage Cen­ter Ser­vices. Mar­tin Schmitz zeig­te sich als Lei­ter der Wirt­schafts­för­de­rung im Land­kreis von den an einem Tag erziel­ten Ergeb­nis­sen schwer beein­druckt und ver­sprach: „Wir wer­den auch wei­ter­hin für Sie eine agi­le Wirt­schafts­för­de­rung sein, die mit hand­fe­sten und pra­xis­na­hen Ange­bo­ten auf die Betrie­be der Regi­on zugeht.“

Und so erleb­ten die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer aus dem Cobur­ger Land einen nahe­zu per­fek­ten Tag. Ledig­lich ein Net­wor­king unter­ein­an­der ist als klei­ne­rer Wunsch übrig geblie­ben. Doch hier­für hat­te Flo­ri­an Eckardt bereits eine Lösung parat. Der Pro­jekt­ma­na­ger aus der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses sprach eine Ein­la­dung zu einem Fol­ge­ter­min in die Digi­ta­le Manu­fak­tur in Röden­tal aus, bei wel­chem sich alle aus­tau­schen und wei­ter ver­net­zen können.

Zusatz­in­for­ma­ti­on:

Das Ange­bot der Akti­on „Online – fer­tig – los!“ rich­tet sich an baye­ri­sche KMU-Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer aus allen Bran­chen. Im Rah­men eines Aus­wahl­ver­fah­rens mit einem Online-Erör­te­rungs­ge­spräch wird die kon­kre­te Teil­nah­me geklärt. In einem ein­tä­gi­gen Digi­tal­trai­ning erar­bei­ten die Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer dann gemein­sam mit Exper­ten der Münch­ner Digi­tal­be­ra­tung ela­bora­tum indi­vi­du­el­le, digi­ta­le Lösungs­an­sät­ze, die pass­ge­nau für ihren Betrieb zuge­schnit­ten wer­den. Die Teil­nah­me am Digi­tal­trai­ning ist für die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer kosten­los. Die Kosten trägt das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Digi­ta­les, unter­stützt durch die betei­lig­ten Kom­mu­nen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Akti­on „Online – fer­tig – los!“ gibt es unter https://​www​.online​-fer​tig​-los​.de/