20 Jah­re erfolg­rei­che Pro­jekt­ar­beit an Main und Regnitz

Am 1. Juni 2003 star­te­te das Fluss­pa­ra­dies Fran­ken als Pro­jekt am dama­li­gen Was­ser­wirt­schafts­amt Bam­berg. Dar­um waren neben den kom­mu­na­len Mit­glie­dern zahl­rei­che Gäste zur Jubi­lä­ums­ver­samm­lung nach Bau­nach ein­ge­la­den. Denn nur durch die Arbeit vie­ler Men­schen in Ver­wal­tung, Bau­hö­fen, Ver­ei­nen, Tou­rist-Infor­ma­tio­nen, Unter­neh­men oder als Pri­vat­per­son kön­nen die Pro­jekt­ideen Wirk­lich­keit wer­den und sich nach­hal­tig wei­ter­ent­wickeln. Land­rat Johann Kalb dank­te allen, die das Fluss­pa­ra­dies Fran­ken bis­her beglei­tet und unter­stützt haben. Er beton­te, dass im Mit­tel­punkt das Enga­ge­ment der Geschäfts­füh­re­rin Anne Schmitt steht. Die­se freu­te sich sehr, dass so vie­le auch aus den Anfangs­jah­ren gekom­men waren.

Ins­ge­samt nah­men über 80 Per­so­nen am Fest­akt teil. Ein Quiz gestal­te­te den Rück­blick auf die letz­ten zwei Jahr­zehn­te erfolg­rei­cher Pro­jekt­ar­beit sehr kurz­wei­lig. Land­rat Johann Kalb zog die Fra­gen und wer die rich­ti­ge Ant­wort wuss­te, konn­te eine Kugel Eis gewin­nen. Schon nach der ersten Fra­ge war der spie­le­ri­sche Wett­be­werb im Saal zu spü­ren. Mit einem Ein­trag ins Gol­de­ne Buch des Land­krei­ses Bam­berg wur­de das Jubi­lä­um gewür­digt. Alt­land­rat Gün­ther Denz­ler, der vor 20 Jah­ren das Fluss­pa­ra­dies Fran­ken zusam­men mit den Nach­bar­land­krei­sen und dem Was­ser­wirt­schafts­amt gestar­tet hat­te, beglück­wünsch­te alle zur frucht­ba­ren und erfolg­rei­chen Zusammenarbeit.

Nach einer Stär­kung am fränkisch-(bio)regionalen, som­mer­li­chen Brot­zeit­buf­fet mit Bruschet­ta, Gerupf­tem, Ret­tich, Wild­sa­la­mi, Zie­ber­les­käs und Zwetsch­gerb­a­mes nut­zen vie­le die Gele­gen­heit, den Film „River“ zu sehen. Die­se bild­ge­wal­ti­ge Rei­se zu Flüs­sen welt­weit von Jen­ni­fer Pee­dom und Joseph Nize­ti trifft die Kern­idee des Fluss­pa­ra­die­ses Fran­ken: ver­ant­wor­tungs­voll mit unse­ren Flüs­sen umzu­ge­hen und – wo immer mög­lich – Main und Reg­nitz und ihre Zuflüs­se wie­der natur­nah flie­ßen zu lassen.

Flüs­se ver­bin­den Men­schen, Regio­nen und Gene­ra­tio­nen. In die­sem Sinn will auch das Fluss­pa­ra­dies Fran­ken wei­ter mit grö­ße­ren und klei­ne­ren Pro­jek­ten und zusam­men mit vie­len Part­nern wir­ken. Am Reg­nitz­Rad­weg sol­len bald­mög­lichst die näch­sten Kunst­wer­ke auf­ge­stellt wer­den. Für das Netz­werk Main und die Wei­ter­ent­wick­lung des Was­ser­wan­der­we­ges Main gilt es Part­ner zu fin­den. Zwi­schen Alten­dorf, Hal­lern­dorf und Hirschaid ent­steht der Karp­fen­wan­der­weg. In den näch­sten Wochen wird das neue Falt­blatt zum histo­ri­schen Lud­wigs­ka­nal prä­sen­tiert. Für Kanu­tou­ren und Flus­s­exkur­sio­nen soll bis zum Herbst ein Umwelt­bil­dungs­set als span­nen­des Quiz ent­wickelt werden.

Kli­ma­wan­del, Ver­ant­wor­tung für die Arten­viel­falt in den Fluss­tä­lern und der Kampf gegen die Ver­mül­lung sind zen­tra­le Her­aus­for­de­run­gen auch an Main und Reg­nitz. Dar­um arbei­tet das Fluss­pa­ra­dies Fran­ken mit der Orga­ni­sa­ti­on Rhi­ne­cle­a­nup zusam­men, die am 9. Sep­tem­ber 2023 erneut zum gro­ßen Müll-Sam­meln ent­lang des Rheins und sei­ner Zuflüs­se auf­ruft. Jeder kann mit­ma­chen. Wei­te­re Infos unter www​.main​cle​a​nup​.org. Am Sonn­tag, 24. Sep­tem­ber 2023 ist das Fluss­pa­ra­dies Fran­ken mit einem Akti­ons­tand am Main­erleb­nis­tag Unter­brunn dabei. Die­ser wird von der Kreis­grup­pe Lich­ten­fels des Bund Natur­schutz organisiert.